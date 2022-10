Heidi und Leni Klum: Gemeinsame Bilder in Dessous

Für eine Werbekampagne ließen Heidi Klum und ihre Tochter Leni gemeinsam die Hüllen fallen. Die beiden posieren für ein Unterwäsche-Label in Dessous.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Heidi Klum zusammen mit ihrer Tochter Leni ablichten lässt. Doch so freizügig wie jetzt haben sich die beiden noch nie gemeinsam gezeigt. Für eine Werbekampagne des Unterwäsche-Labels Intimissimi posierten die beiden in Dessous.

Heidi und Leni Klum in Unterwäsche abgelichtet

Die Kampagne wurde unter der Leitung von Thomas Hayo, der aus Heidi Klums TV-Show " Germany's Next Topmodel" bekannt ist, in Los Angeles produziert. Auch einen TV-Spot soll es geben. Es gehe um "Selbstbewusstsein, Lebensfreude und Liebe. Liebe zu sich selbst. Liebe und Unterstützung zwischen Frauen. Liebe zwischen Mutter und Tochter".

Laut einer Pressemitteilung des italienischen Labels sei die 49-jährige Heidi Klum "Power-Frau par excellence". Sie stehe für Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Stärke. Ihre 18-jährige Tochter Leni verkörpere "natürliche Leichtigkeit und zeigt, dass Stärke keine Frage des Alters ist".

Auch Heidi Klums Tochter Leni modelt

Lange hielt Heidi Klum ihre Tochter aus der Öffentlichkeit heraus. Seit 2021 steht sie aber im Rampenlicht und arbeitet wie ihre Mutter als Model. Der Startschuss ihrer Karriere war ein Cover der Vogue Deutschland zusammen mit Heidi Klum.

Leni Klum, die aus der Beziehung von Heidi Klum mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore stammt, ließ sich für verschiedene Modemagazine fotografieren, eröffnete die digitale Berlin Fashion Week, feierte ihr Laufsteg-Debüt für "Dolce & Gabbana" in Venedig und produzierte eine eigene Kollektion für "About You".

Doch das Modeln habe für Leni Klum aktuell nicht die größte Priorität. Sie ist kürzlich von Los Angeles nach New York gezogen, wo sie mittlerweile auf ein College geht. Über ihren Auszug war Mutter Heidi nicht ganz so glücklich. "Ich denke, sie wird es sich gut gehen lassen, aber mein Herz wird traurig sein", sagte die 49-Jährige dem US-Magazin "Entertainment Tonight".