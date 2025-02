Zeitungsausträger entdeckt Brand – 200.000 Euro Schaden

Ein Zeitungsausträger hat in der Nacht ein Feuer bei einem Heilbronner Parkettbetrieb entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Schaden am Gebäude werde auf rund 200.000 Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher. Laut Feuerwehr waren vermutlich aufgestapelte Gitterboxen mit Holzabfällen an der Außenseite des Hauses in Brand geraten.

Die Flammen griffen demnach auf die Holzverkleidung und das Dach über. Die Einsatzkräfte brachten den Angaben zufolge den Brand unter Kontrolle, bevor er sich im Gebäude ausbreiten konnte. Die Polizei ermittelt zur Ursache und schließt Brandstiftung nicht aus.