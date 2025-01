Zwei junge Männer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen eines 27-Jährigen an einer Kreuzung mit dem eines 22-Jährigen zusammengestoßen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage den Angaben zufolge in Betrieb. Welcher der beiden Fahrer Grün hatte, wird nun von der Polizei ermittelt. Nachdem die Einsatzkräfte den schwer verletzten 27-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreit hatten, ging dieses in Flammen auf. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Der Jüngere erlitt den Angaben zufolge einen Armbruch und wurde ebenfalls medizinisch versorgt.

Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Die Fahrbahn in Richtung Untereisesheim ist wegen Aufräumarbeiten noch gesperrt.