Heiligabend mit Carmen Nebel: Alle Infos rund um Sendetermin, Gäste, Übertragung und Wiederholung

Auch dieses Jahr präsentiert das ZDF an Heiligabend wieder die Musikshow mit Carmen Nebel. Hier zeigen wir Ihnen alles Wissenswerte rund um Sendetermin, Gäste, Übertragung und Wiederholung.

Bald steht Weihnachten schon wieder vor der Tür. Auch dieses Jahr möchte Carmen Nebel den Heiligabend musikalisch im Fernsehen begleiten. Eingeladen sind wieder viele prominente Gäste der Musikbranche. Sie alle kommen in einer gemütlichen Alm in Tirol zusammen, in der sie ihre Weihnachtslieder neben einem Kaminfeuer performen werden.

Wann genau läuft die Musikshow? Wer sind die Gäste in diesem Jahr? Wo findet die Übertragung statt und wird es eine Wiederholung geben? Wir erklären Ihnen alle Infos zu "Heiligabend mit Carmen Nebel" im ZDF.

Wann läuft "Heiligabend mit Carmen Nebel"? Sendetermine im ZDF

Im Free-TV wird die Show am Freitag, 24. Dezember 2021, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein.

"Heiligabend mit Carmen Nebel": Übertragung im TV oder Stream

Neben der Übertragung im Free-TV im ZDF, wird die weihnachtliche Musikshow auch live auf der offiziellen Internetseite der ZDF-Mediathek und der ZDF-Mediathek-App zu sehen sein. Auf der kostenlosen Streaming-Plattform "Joyn" wird "Heiligabend mit Carmen Nebel" ebenfalls live übertragen.

Gibt es eine Wiederholung von "Heiligabend mit Carmen Nebel"?

Wer die Sendung an Heiligabend nicht live mitverfolgen kann, hat auch später noch die Möglichkeit, die Musikshow nachzuschauen. In der ZDF-Mediathek wird "Heiligabend mit Carmen Nebel" von Samstag, 25. Dezember, 10.00 Uhr, bis Samstag, 22. Januar 2022 kostenlos abrufbar sein.

"Heiligabend mit Carmen Nebel" 2021: Das sind die Gäste

Auch in diesem Jahr hat die Moderatorin einige bekannte Gäste aus der Musikwelt eingeladen, um mit ihr Weihnachten zu feiern. Stattfinden wird das Fest dieses Jahr auf einer gemütlichen Alm in Tirol, um den Zuschauern den Weihnachtszauber noch näher zu bringen. Zu Gast sind dieses Jahr unter anderem folgende Prominente:

Patrick Lindner

Francine Jordi

Peter Kraus

Alpin KG

Albert Hammond

Matze Knop

Alfons Schuhbeck

Johann Lafer

Zusammen mit ihren Gästen lässt die Moderatorin Carmen Nebel auch die Weihnachtsshows der vergangenen Jahre Revue passieren. Damals haben Künstler und Künstlerinnen wie Andrea Berg, Beatrice Egli, André Rieu, Waltraud Haas, Maite Kelly, Andreas Gabalier und viele mehr, die Show musikalisch begleitet.

Die Moderatorin Carmen Nebel

Carmen Nebel zählt aktuell zu einer der bekanntesten deutschen Fernseh-Moderatorinnen. Sie wurde am 24. Juli 1956 in der Kreisstadt Grimma in Sachsen geboren. 1979 wurde sie bei einem Talentwettbewerb in der DDR entdeckt. Die Fernsehkarriere ließ nicht lange auf sich warten. Zuerst war sie als Programm-Ansagerin beim DDR-Fernsehen tätig. Ab 1986 führte Carmen Nebel dann selbst durch verschiedene Fernsehshows.

Seit 2012 moderiert sie jedes Jahr die Weihnachtsshow "Heiligabend mit Carmen Nebel" im ZDF. Nur im Jahr 2018 gab es keine neue Ausgabe der weihnachtlichen Musikshow.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin ist Carmen Nebel auch für ihr soziales Engagement bekannt. Sie ist unter anderem Botschafterin für das "Deutsche Rote Kreuz" und die "Deutsche Krebshilfe". Außerdem veranstaltet die Moderatorin regelmäßig die ZDF-Benefizgala "Wilkommen bei Carmen Nebel". Mit den Erlösen der Show möchte Carmen Nebel Krebspatienten auf ihrem Weg der Genesung unterstützen.