Nach dem Tod von Sternekoch Heinz Winkler ermittelt die Kripo. Es scheint noch einige Fragezeichen und unklare Details zu geben.

Es war ein plötzlicher Tod, welcher offenbar viele Fragezeichen hinterließ. So viel ist bekannt: Am Donnerstagabend stürzte Sternekoch Heinz Winkler von seinem Restaurant "Residenz" in Aschau. Er wurde in der Folge in ein Krankenhaus geliefert, in welchem er in der Nacht von Freitag auf Samstag einem multiplen Organversagen erlag. Das tragische Ende eines Unglücks, so scheint es. Doch es sind längst nicht alle Details geklärt.

Tod von Star-Koch: Heinz Winkler offenbar stark alkoholisiert

Viele der wichtigen Details drehen sich offenbar um einen 29 Jahre alten Koch, der in Winklers Sterne-Restaurant angestellt war. Dieser soll auch am Donnerstagabend im "Residenz" gewesen sein, obwohl er nicht zum Dienst eingeteilt war. "Er hatte Heinz zum Saufen animiert", zitiert die Bild eine Angestellte des Restaurants. Demnach sollen Winkler und der Koch gegen 18.30 Uhr die erste Flasche Wein aufgemacht haben. Es war offenbar nicht die einzige.

Der erfahrene Sterne-Koch Winkler und der deutliche jüngere Koch hatten dem Bericht zufolge einiges zu besprechen. Der 73-Jährige erzählte dem 29-Jährigen unter anderem davon, dass die Scheidung von seiner dritten Frau Daniela Hain anstehen solle. Sie hätten sich zuletzt des Öfteren heftig gestritten. Thema soll eine Scheidungs-Abfindung gewesen sein. Außerdem habe Winkler seinem Angestellten mitgeteilt, Aschau verlassen zu wollen, um sich mit seiner jungen Geliebten ein Leben im Ausland aufzubauen.

Kripo ermittelt nach Tod von Sternekoch Heinz Winkler

Gegen 21 Uhr soll Winkler stark angetrunken gewesen sein. Sein Koch soll ihm angeboten haben, ihn mit Winklers Auto nach Hause zu fahren. Die beiden sollen das Restaurant verlassen haben, der Koch kam aber nach kurzer Zeit zurück. Er soll davon berichtet haben, dass Winkler gestürzt sei. Dabei soll sich Blut auf seiner Kleidung befunden haben. In der Folge wurde der Notarzt alarmiert.

Nach dem Tod Winklers ermittelt nun die Kriminalpolizei. "Wir führen ein Todesermittlungsverfahren durch", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd der Bild. Brisant ist dabei auch, dass die Familie von Winkler dessen Witwe Daniela Hain Hausverbot im Restaurant "Residenz" ausgesprochen haben soll. Das soll am Samstag geschehen sein. Es scheint, als sei rund um den Tod des Sternekochs noch einiges aufzuklären.

