Verbot von Öl- und Gasheizung: Wie hoch sind die Kosten für den Austausch?

Öl- und Gasheizungen sind wohl bald passee. Welche Vor- und Nachteile andere Heizsysteme haben und wie viel diese kosten, lesen Sie hier.

Seit Jahrzehnten heizen die meisten deutschen Haushalte mit Öl oder Gas. Damit soll wohl aber bald Schluss sein, denn Wirtschaftminister Robert Habeck hatte angekündigt, dass Öl- und Gasheizungen ab 2024 verboten sein sollen. Von da an müssen neue Heizungen mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Allerdings gab es für das geplante Gebäudeenergiegesetz heftige Kritik. Die Ampel-Koalition diskutierte in den vergangenen Wochen mehrmals über Nachbesserungen. Ein Ergebnis gab es dann aber erst, als sich Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP) schließlich in die Gespräche eingeschaltet hatten. Dabei wurden sogenannte "Leitplanken" festgelegt, auf deren Grundlage das Parlament nun die Änderungen im Gesetzentwurf festhalten soll. Die Ampel-Koalition klärte zuletzt noch offene Fragen beim Gebäudeenergiegesetz. Entlang der "Leitplanken" sollen nun die letzten Details feststehen. Das Heizungsgesetz soll am Donnerstag vorgestellt werden. Laut dpa soll einer Verabschiedung des Gesetzes durch den Bundestag vor der Sommerpause nichts entgegen stehen.

Wer sich näher mit einem Wechsel des Heizungssystem beschäftigt, der wird feststellen: Für den Austausch von Ölheizungen gibt es zahlreiche Alternativen. Aber auch für Gasheizungen sind umweltfreundliche Heizungen verfügbar. Welche Vor- und Nachteile die einzelnen Heizsysteme haben und wie viel diese kosten, haben wir für Sie in diesem Artikel zusammengefasst.

Welche Vor- und Nachteile haben neue Heizungen?

Jedes Heizungssystem hat seine Vor- und Nachteile. Damit Sie einen Überblick bekommen, haben wir diese nach Auskunft von Bosch zusammengefasst:

Gas-Brennwertheizung

Vorteile :

Anschaffungskosten sind im Vergleich zu anderen Heizarten niedrig

sind im Vergleich zu anderen Heizarten niedrig Moderne Geräte sind sehr effizient

Technik ist ausgereift

Betriebskosten sind gering durch weniger Gasverbrauch und CO2-Abgaben

Neue Geräte werden in Verbindung mit erneuerbaren Energien staatlich bezuschusst

Brauchen wenig Platz

Nachteile :

Brauchen fossilen Brennstoff und stoßen CO2 aus

und stoßen CO2 aus Rohstoffkosten schwanken

30 Jahre alte Heizkessel müssen ausgetauscht werden

Werden nicht gefördert, außer es sind Hybridheizungen

Neue Gasheizungen sollen ab 2024 verboten werden

Öl-Brennwertheizung

Vorteile :

Können einfach installiert werden

Können meistens standortunabhängig installiert werden

Anschaffungskosten sind im Vergleich zu anderen Heizarten niedrig

sind im Vergleich zu anderen Heizarten niedrig Moderne Geräte sind sehr effizient

Nachteile :

Brauchen fossilen Brennstoff und stoßen CO2 aus

und stoßen CO2 aus Kessel, die 30 Jahre alt sind, müssen ausgetauscht werden

Rohstoffpreise schwanken

Keine Förderung, nur beim Wechsel auf ein anderes Heizsystem

Neue Ölheizungen sollen ab 2024 verboten werden

Fossiler Brennstoff mit CO2-Emissionen

Hybridheizung

Vorteile :

Hybridheizungen kombinieren fossile Brennstoffe mit erneuerbaren Energien

kombinieren fossile mit erneuerbaren Energien Versorgung ist durch die Kombination mit einer Brennwerttechnik garantiert

Heizkosten sind niedrig, da Umweltenergie kostenfrei genutzt werden kann

Heizung wird staatlich gefördert

Nachteile :

Anschaffungskosten sind höher, da die Technik komplexer ist

sind höher, da die Technik komplexer ist Verbraucher sind trotzdem von fossilen Brennstoffen abhängig

Wärmepumpe

Vorteile :

Wärmepumpe funktioniert mit erneuerbaren Energien

Heizen ist umweltfreundlich

Betriebskosten sind niedrig

Wärmepumpen werden staatlich gefördert

Bei richtiger Auslegung verbraucht Heizung wenig Strom

wenig Strom Muss nur selten gewartet werden

Nachteile :

Anschaffungskosten sind hoch

sind hoch Kann zu hohem Stromverbrauch führen

Braucht Platz auf dem Grundstück für die Außeneinheit oder Erdkollektoren beziehungsweise Erdsonden

Luft-Wasser-Wärmepumpen verursachen leichte Außengeräusche

Holzheizung

Vorteile :

Holzheizungen funktionieren mit erneuerbaren Energien

funktionieren mit erneuerbaren Energien Betriebskosten sind vergleichsweise niedrig, da Holz ein günstiger Brennstoff ist

ist Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der regional verfügbar ist

Heizen ist umweltfreundlich und CO2-freundlich

Holzheizungen werden staatlich gefördert

Nachteile :

Anschaffungskosten sind hoch

sind hoch Lagerflächen für Pellets oder Scheitholz wird benötigt

Wartungsaufwand ist höher als bei anderen Heizsystemen

Solarthermie

Vorteile :

Heizung funktioniert mit erneuerbaren Energien

funktioniert mit erneuerbaren Energien Solarenergie ist unbegrenzt verfügbar

Lässt sich gut mit anderen Heizsystemen kombinieren

Nachteile :

Solarthermie ist nur als Hybridheizung möglich

ist nur als möglich Benötigt eine geeignete Dachfläche

Anschaffungskosten sind hoch

sind hoch Heizung ist von der Sonneneinstrahlung abhängig

Elektroheizung

Vorteile :

Anschaffungskosten sind niedrig

sind niedrig Müssen fast nie gewartet werden

Heizkörper sind auch mobil möglich

Nachteile :

Nicht so effizient wie andere Heizsysteme

Stromkosten sind sehr hoch

Heizkosten sind abhängig vom Strompreis

Elektroheizungen werden nicht gefördert

werden nicht gefördert Weniger effizient als andere Heizsysteme

Was kostet eine neue Heizung?

Die Kosten für neue Heizungsanlagen sind sehr unterschiedlich - je nachdem welcher Energieträger und welche Technik gewählt wird. Laut Bosch sind Heizungsanlagen, die mit erneuerbaren Energien funktionieren teurer als die mit fossilen Brennstoffen. Allerdings zahlen sich umweltfreundliche Heizungen auf Dauer aus, da sie niedrigere Betriebskosten verursachen.

In der folgenden Tabelle sind alle bis dato noch verfügbaren Heizungsanlagen aufgelistet, da es theoretisch möglich ist, sich 2023 noch eine gewöhnliche Öl- oder Gasheizung einbauen zu lassen. Allerdings sollte bedacht werden, dass Heizungen mit fossilen Brennstoffen schwankenden Rohstoffpreisen unterworfen sind und die immer weiter steigende CO2-Steuer macht das Heizen mit Öl und Gas künftig noch teurer.

Die von Bosch zu erwartenden Kosten haben wir für Sie zusammengefasst:

Neues Heizsystem Kosten für Anschaffung und Installation Gas-Brennwertheizung circa 5000 bis 8000 Euro Öl-Brennwertheizung circa 6000 bis 10.000 Euro Hybridheizung mit Wärmepumpe circa 20.000 Euro Hybridheizung mit Solar circa 15.000 bis 20.000 Euro Luft-Wasser-Wärmepumpe circa 10.000 bis 18.000 Euro Sole-Wasser-Wärmepumpe circa 14.000 bis 25.000 Euro Holzheizung circa 15.000 bis 20.000 Euro Solarthermieanlage circa 5.000 bis 10.000 Euro Holzheizung mit Solar circa 25.000 bis 35.000 Euro Elektroheizung circa 200 bis 900 Euro

Neue Heizungen, die komplett oder nur zu einem Teil mit erneuerbaren Energien funktionieren, werden von staatlicher Seite je nach Modell und Technik mit bis zu 45 Prozent gefördert.

Möglich ist aber, dass es nicht ausschließlich bei diesen Förderungen bleibt, denn in der Politik stehen diese immer wieder zur Diskussion. So forderte zuletzt die CSU, Ölheizungen mit bis zu 80 Prozent zu bezuschussen.

Übrigens: Reinigen Sie regelmäßig Ihre Heizung und sparen Sie dabei eine Menge Geld. Das geht zusätzlich auch mit Hilfe des Plastik-Stifts auf dem Thermostat.