Heizlüfter kaufen wegen Gas-Knappheit: Lohnt sich das?

Aus Angst vor Gas-Engpässen kaufen sich derzeit viele Menschen Heizlüfter, um im Winter nicht frieren zu müssen. In den Elektrofachmärkten boomt die Alternative zur Gas-Heizung regelrecht. Doch lohnt sich ein Heizlüfter wirklich?

Im Winter in einer kalten Wohnung sitzen, möchte eigentlich niemand. Doch damit die eigenen vier Wände auch bei der drohenden Gas-Knappheit warm bleiben, müssen alternative Wärmequellen her. Während zu normalen Zeiten eher Ventilatoren und Klimageräte im Sommer Hochphase in den Elektrofachmärkten und Baumärkten haben, sind es heute die Heizlüfter.

Gas-Krise: Nachfrageboom bei Heizlüftern

"Wir liegen bei den Verkaufszahlen 100 Prozent über dem Vorjahr", berichtet Florian Preuß von der Baumarktkette Hornbach bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auch die Elektrofachmärkte Media Markt und Saturn sehen einen Trend bei den Heizlüftern: "Wir sehen derzeit eine überdurchschnittliche Nachfrage nach elektrischen Heizgeräten."

Auch wenn es nicht zu einem Gaslieferstopp kommt, so wird die Gasrechnung trotzdem deutlich höher ausfallen, als in den Vorjahren. Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller hat bereits im Juni vor einer Verdreifachung der Gasrechnung gewarnt.

Heizlüfter bei Gaskrise: Ist mit Strom heizen billiger?

Nein. Denn der Stromverbrauch der Heizlüfter ist enorm. Mit einem Elektrogerät sollte nur im Notfall geheizt werden. Doch das Prinzip ist verlockend: Stecker in die Steckdose und schon wird die Wohnung warm. Bei der Stromrechnung kann dann jedoch die Überraschung kommen. Denn das Heizen mit Strom ist dreimal so teuer.

"Das macht Sinn, wenn die Gasheizung komplett ausgefallen ist und ich schnell eine Notheizung brauche", sagte der Energieexperte Reinhard Loch der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Also dann, wenn es wirklich zu einem totalen Gasausfall kommt.

Heizlüfter statt Gasheizung: Lohnt sich der Kauf?

Der Kauf von einem Heizlüfter lohnt sich also für den Notfall. Dann, wenn es wirklich zu einem Gaslieferstopp kommt und kein Gas mehr zur Verfügung steht.

