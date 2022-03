Helen Dorn - Das rote Tuch im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute, am 12.3.22, den Film "Helen Dorn - Das rote Tuch". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung Mitte März: Das ZDF bringt "Helen Dorn - Das rote Tuch" ins deutsche TV. Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier richtig: Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob Sie die Möglichkeit haben werden, den Film auch vorab oder im Nachhinein als Stream in der ZDF-Mediathek anzuschauen.

TV-Termin: "Helen Dorn - Das rote Tuch" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Helen Dorn - Das rote Tuch" ist heute, am Samstag, 12. März 2022, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden beste Unterhaltung einstellen. Der Samstagabend ist ungünstig? Dann schauen Sie sich die Episode doch einfach zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Helen Dorn - Das rote Tuch"

Ralph Wagner hat viele Feinde. Als wohlhabender Immobilienmakler zieht er die ganz großen Deals an Land. Das rückt ihn auch in den Fokus von Aktivisten. So zum Beispiel, als er von der Stadt das Gebäude des Linken-Zentrums erwerben will. Als Wagner bei einem Brandanschlag ums Leben kommt, fällt der Verdacht schnell auf die Autonomen, die dem Toten schon lange den Krieg erklärt haben.

Dirk Müller wehrt alle Vorwürfe ab. Er ist der Sprecher des "Roten Tuchs" - und beteuert die Unschuld. Glaubhaftigkeit gewinnt er, als er Helen vor Vermummten rettet. Er erneuert seine Aussagen - und läuft schließlich doch Gefahr, wieder dem Extremismus zu verfallen: Als er erfährt, dass seine Tochter Emily von Thomas Lehmann, einem Ex-Kollegen des toten Wagners missbraucht worden ist, dreht er durch. Kann Helen ihn wieder auf den rechten Pfad zurückführen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Helen Dorn - Das rote Tuch" im Cast

Helen Dorn - Anna Loos

- Richard Dorn - Ernst Stötzner

- Weyer - Tristan Seith

- Dr. Isabelle Alighieri - Nagmeh Alaei

- Nagmeh Alaei Dirk Müller - Florian Lukas

- Florian Lukas Jasmin Friedrichs - Barbara Prakopenka

Thomas Lehmann - Jan Messutat

- Jan Messutat Katrin Wagner - Annett Renneberg

- Emily Müller - Leonie Wesselow

- Nele Hennings - Lilly Charlotte Dreesen

"Helen Dorn - Das rote Tuch" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wir haben Ihr Interesse an "Helen Dorn - Das rote Tuch" geweckt, heute Abend haben Sie aber bereits anderes vor? Kein Problem: Sie finden die Folge auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)