Nach Konzert-Unfall: Tour von Helene Fischer wird fortgesetzt

Nach dem Bühnenunfall von Helene Fischer gibt es Entwarnung: Ihr gehe es "den Umständen entsprechend gut". Gute Nachrichten gibt es für ihre "Rausch live"-Tour 2023.

Am Sonntagabend kam es auf ihrem Konzert in Hannover zu einem ordentlichen Schreckmoment: Helene Fischer verletzte sich auf der Bühne. Das Konzert musste abgebrochen werden. Der Schlagerstar begab sich in ärztliche Behandlung. Das teilte ein Sprecher des Konzerveranstalters Live Nation am Sonntagabend mit. Am Montag dann vorsichtige Entwarnung: Helene Fischer gehe es "den Umständen entsprechend gut". Sie sei im Krankenhaus behandelt worden und habe dieses auch schon wieder verlassen.

Welche Verletzung sich der Schlagerstar genau zuzog, ist nach wie vor unklar. Medienberichte und Videos von Konzert-Besucherinnen und Besuchern zeugen davon, dass Helene Fischer bei einer ihrer Showeinlagen mit ihrem Kopf gegen ein Trapez krachte. Die 38-Jährige sang gerade ihren Song "Wunden", performte mit einem Akrobaten – und krachte plötzlich mit ihrem Gesicht gegen das Trapez.

Über das Mikrofon ist in einigen Aufnahmen ein dumpfer Schlag zu hören. Mit Blut im Gesicht beendete sie noch das Lied. Über ihrer Nase war eine Platzwunde zu sehen. Das Blut tropfte augenscheinlich auf ihren Körper herunter. Das Konzert wurde daraufhin zuerst unterbrochen und schließlich ganz abgebrochen.

Nach Konzert-Abbruch von Helene Fischer: "Rausch live"-Tour 2023 geht weiter

Das Konzert in Hannover war das letzte Konzert von Helene Fischer vor der Sommerpause ihrer Tournee – unabhängig von ihrer Verletztung. Es handelte sich um den Abschluss der ersten Hälfte der "Rausch live"-Tour 2023. Die zweite Hälfte der Tour beginnt mit einem Konzert am 25. August in Köln. Nach Sonntagabend war zunächst unklar war, ob die "Rausch live"-Tour Ende August wie geplant fortgesetzt wird, gab Live Nation in einer Stellungnahme am Montag bekannt: Es bestehe "keinerlei Zweifel", dass Helene Fischer ihre Tour wie geplant fortsetze.

Schon von einigen Wochen zog sich der Schlagerstar eine Verletzung zu. Aufgrund eines Rippenbruchs wurde der Start ihrer Tour um rund drei Wochen verstoben. (mit dpa)

