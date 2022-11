Die "Helene Fischer Show" 2022: Findet sie statt?

Die "Helene Fischer Show" fand in den letzten Jahren coronabedingt nicht statt. Wie sieht es dieses Weihnachten aus? Wir verraten Ihnen, ob die Show 2022 stattfindet.

Die " Helene Fischer Show" hatte sich eigentlich schon für viele als echte Weihnachtstradition etabliert. Die Show wurde seit 2011 am 1. Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt und erreichte fast durchgängig mehr als 5 Millionen Menschen. Dem Erfolg der Sendung hat es auch nicht geschadet, als sie vom Sendeplatz in der ARD zum ZDF gewechselt ist.

Doch die Erfolgssträhne wurde durch die Corona-Pandemie jäh unterbrochen. Ebenso wie tausende andere Kulturveranstaltungen auch musste die "Helene Fischer Show" aufgrund der Pandemie-Maßnahmen abgesagt werden. Stattdessen wurde 2020 ein dreistündiger Zusammenschnitt der bisherigen neun Ausgaben der Show ausgestrahlt. Die Beliebtheit der "Helene Fischer Show" zeigt sich auch daran, dass die Menschen immernoch an der Weihnachtstradition festhielten und selbst der Zusammenschnitt der Show noch fast 5 Millionen Zuschauer hatte.

Doch damit waren die Probleme noch nicht überwunden. Denn auch 2021 war Corona noch nicht vorüber und die "Helene Fischer Show" musste abermals abgesagt werden. Dieses Mal gab es als Trost auch keinen Zusammenschnitt alter Ausgaben mehr. Die große Frage für Fans der Sendung lautet daher: Gibt es 2022 wieder eine "Helene Fischer Show?"

"Helene Fischer Show" 2022 abgesagt: Die Weihnachtsshow findet auch in diesem Jahr nicht statt

Bereits im September hatte sich das ZDF in einem Statement geäußert und verkündet, dass man sich auch in diesem Jahr gegen eine neue Ausgabe der "Helene Fischer Show" entschieden habe. Der Grund dafür bleibt weiterhin der Selbe: Die Unabwägbarkeiten aufgrund der Corona-Pandemie sind einfach immer noch ein zu großer Risikofaktor. Denn die Show findet in einer Halle vor einem extrem großen Publikum statt. Sollte sich die Corona-Situation wieder verschärften, müsste die Show kurzfristig abgesagt werden.

Der Umfang der Show ist dabei das größte Hindernis. Denn da alles vorbereitet werden muss, internationale Gäste eingeplant werden müssen und die Show geprobt werden muss, ist die Durchführung der "Helene Fischer Show" eine logistische Meisterleistung. Eine solche will aber Monate im Voraus geplant sein. Deshalb hat sich das ZDF bereits im September gegen die Show entschieden. Die Corona-Pandemie machte die kostenaufwendige Show zu einem zu großen finanziellen Risiko.

Die "Helene Fischer Show": Das ist der gewöhnliche Ablauf der Mega-Show

Einer der Gründe für den Erfolg, den Helene Fischer genießen darf, sind sicherlich ihre Live-Shows. Erst in diesem Jahr hat sie ihr größtes bisheriges Konzert vor 130.000 Menschen gehalten. Ihre große Weihnachtsshow hat zwar kein ganz so großes Publikum in der Halle, doch dafür schalten regelmäßig mehr als 5 Millionen Menschen im TV ein, um die Sendung am 1. Weihnachtsfeiertag zu sehen.

Ähnlich wie bei ihren sonstigen Konzerten bietet Helene Fischer auch in ihrer Weihnachtsshow ein umfangreiches Programm. Dank der vielen teils internationalen Gäste ist dieses Programm sogar noch deutlich vielseitiger als bei ihren sonstigen Auftritten. Helene Fischer tritt unter anderem auf als:

Solosängerin

Akrobatin

Teil einer Zaubershow

Duett-Sängerin mit ihren Gästen

Tänzerin im Tanzensemble

Findet die "Helene Fischer Show" 2023 wieder statt?

Noch ist nichts darüber bekannt, ob die "Helene Fischer Show" 2023 nach mittlerweile dreijähriger Pause wieder stattfinden wird. Doch die Chancen stehen gut. Denn immerhin hat Helene Fischer für 2023 schon wieder eine neue Tournee geplant. Ob die Corona-Pandemie aber auch noch ein drittes Mal dazwischenfunken wird, ist zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich noch nicht absehbar.