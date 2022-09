Neue Tour von Helene Fischer: Alle Informationen von Tourdaten bis Tickets

Helene Fischer geht im Jahr 2023 auf große Tournee. Wir haben alle Informationen zur Tour 2023 zusammengetragen, von Tourdaten über die Show bis zu Tickets.

Fans waren bei dieser Mitteilung womöglich atemlos: Helene Fischer geht 2023 auf große Tournee. Insgesamt 70 Konzerte will die deutsche Schlagersängerin und Entertainerin in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben. In diesen will sie vor allem die Hits aus ihrem neuen Album "Rausch" vorstellen, weswegen die Tour 2023 auch unter dem Motto "Rausch live" steht. Vermarktet wird sie unter: "Rausch - Live - Die Tour". Wir haben alle Informationen zusammengetragen, die bislang über die Tour von Fischer bekannt wurden.

Pressekonferenz von Helene Fischer zur Tour 2023 – neue Details bekannt

Am Mittwoch, den 21. September, gab Helene Fischer in einer Pressekonferenz Einblicke in die mit Spannung erwartete Tournee. Das straffe Programm macht ihr offenbar nichts aus. "Es ist mir egal, wie viele Konzerte wir veranstalten, Hauptsache, ich kann den Menschen Freude bereiten. Und solange ich zwischen den Konzerten immer mal wieder ein paar Tage frei habe, ist das ok", sagte sie in Köln. Auf die Konzerte in der Domstadt scheint sie sich besonders zu freuen: "Die Kölner sind ein ganz, ganz warmes und herzliches Publikum. Da braucht man nicht lange, um die ganze Energie herzustellen."

Fischer glaubt, dass sie gerade in schwierigen Zeiten mit der Tour etwas bewirken kann. "Eine Familie, die sich vor der Krise ein oder zweimal im Jahr ein Konzert geleistet hat, wird sich jetzt vielleicht nochmal genau überlegen, wo sie hingehen. Ich bin aber dafür da, dass die Menschen glücklich nach Hause gehen und die Erinnerungen mitnehmen", sagte die 39-Jährige.

Fischer gab auch Einblicke in die lange Planung der Show, die ein echtes Spektakel werden soll. "Die gesamte Planung der Show dauerte 18 Monate. In den letzten Monaten vor Tourbeginn wird es für mich sehr konkret. Spätestens die letzten drei bis vier Monate muss ich selbst mit trainieren", erklärte sie: "Die Muskeln werden sich bestimmt noch an die eine oder andere Strapaze erinnern, aber es wird schon sehr intensiv." Den Start der Tour kann sie kaum mehr erwarten: "Ich habe eine sehr, sehr große Vorfreude und denke, der März steht schneller vor der Tür als gedacht."

Helene Fischer Tour 2023: Tourdaten, Konzerte und Städte

Die Städte, die Helene Fischer bei ihrer Tournee 2023 besuchen wird, stehen fest. Es handelt sich um 12 Städte in Deutschland, Wien in Österreich und Zürich in der Schweiz. Die Tourdaten für alle Orte, an die Fischer mit der Rausch-Tour kommen wird, stehen bereits. Der Zeitplan im Überblick:

Bremen , ÖVB Arena vom 12. bis 23. März 2023

, ÖVB Arena vom 12. bis 23. März 2023 Köln , Lanxess Arena vom 25. März bis 2. April 2023

, vom 25. März bis 2. April 2023 Hamburg , Barclays Arena Hamburg vom 11. bis 16. April 2023

, Arena vom 11. bis 16. April 2023 Dortmund , Westfalenhalle Dortmund vom 18. bis 23. April 2023

, Westfalenhalle vom 18. bis 23. April 2023 Leipzig , QUARTERBACK Immobilien ARENA vom 25. bis 30. April 2023

, QUARTERBACK Immobilien ARENA vom 25. bis 30. April 2023 Stuttgart , Schleyer-Halle vom 2. bis 5. Mai 2023

, Schleyer-Halle vom 2. bis 5. Mai 2023 Oberhausen , König-Pilsener-ARENA vom 23. bis 28. Mai 2023

, König-Pilsener-ARENA vom 23. bis 28. Mai 2023 Berlin , Mercedes-Benz Arena vom 30. Mai bis 4. Juni

, vom 30. Mai bis 4. Juni Mannheim , SAP Arena vom 6. bis 11. Juni

, Arena vom 6. bis 11. Juni Hannover , ZAG Arena vom 13. bis 18. Juni

, ZAG Arena vom 13. bis 18. Juni Wien (AT), Wiener Stadthalle vom 5. bis 10. September

(AT), Wiener Stadthalle vom 5. bis 10. September Zürich (CH), Hallenstadion vom 19. bis 24. September

(CH), Hallenstadion vom 19. bis 24. September München , Olympiahalle München vom 26. September bis 1. Oktober

, Olympiahalle vom 26. September bis 1. Oktober Frankfurt , Festhalle Frankfurt vom 3. bis 8. Oktober

Helene Fischer: Tickets für Tour 2023

Tickets für die Konzerte von Helene Fischer sind bereits erhältlich. Die besten Karten sind die für den sogenannten Golden Circle, den Bereich vor der Bühne. Die Tickets für die Tour 2023 können bei den folgenden Ticketbörsen erworben werden.

Helene Fischer Tour 2023: Show mit Cirque du Soleil

Alle Besucherinnen und Besucher erwarten bei den Events der Tour 2023 nicht nur Konzerte, sondern eine echte Show. Helene Fischer kooperiert für die Tournee mit dem Cirque du Soleil. Das aus Kanada stammende Unternehmen steht für ganz große Artistik- und Theaterkunst. Fischer-Fans sind es gewohnt, dass die Sängerin und Tänzerin auf der Bühne Vollgas gibt und eine Menge Action mitbringt. Die Tour 2023 als "fantastische Show voller magischer Momente" könnte dabei aber noch einen draufsetzen.

In der Pressekonferenz in Köln sprach Mukhtar Omar Sharif, Creative Guide beim Cirque du Soleil, von der besten Helene Fischer aller Zeiten, die die Fans zu sehen bekommen würden. "Helene ist so stark und furchtlos. Sie kann tanzen und Akrobatik machen und natürlich singen. Helene ist ein leuchtender Diamant. Helene symbolisiert menschliches Potenzial, das wir alle teilen. Liebe, Stimme, Verbindung, Aura und Mut. Aus diesen fünf Facetten soll die magische Show bestehen", schwärmte der Show Director bei der PK: "Wir lieben sie, aber sie liebt ihr Publikum, ihre Freunde und jetzt auch ihre Tochter." Fischer bekam im letzten Jahr mit ihrem Lebensgefährten, dem Luftakrobaten Thomas Seitel, ihr erstes Kind.

Fischer arbeitete schon vor fünf Jahren mit den Choreographen der Show zusammen. Diese haben sie damals auf "ein neues Fitnesslevel" gebracht, wie sie nun bei der PK erklärte.