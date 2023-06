Kein Nachholtermin für abgebrochenes Helene Fischer-Konzert

Nach ihren Konzert-Unfall teilt Helene Fischer mit, dass es ihr wieder gut gehe. Für Fans gibt es trotzdem schlechte Nachrichten, was das Konzert in Hannover angeht.

Nach einem Bühneunfall musste das Konzert von Helene Fischer am Sonntag in Hannover abgebrochen werden. Nun gibt es Neuigkeiten, die bei vielen ihrer Fans für Enttäuschung sorgt: Das Konzert wird nicht nachgeholt. Das gab der Veranstalter der Konzerts, Live-Nation, auf Instagram bekannt.

"Leider kann die abgebrochene Veranstaltung in der ZAG Arena nicht nachgeholt werden", hieß es in dem Post. Neuigkeiten gibt es aber auch, was die Tickets betrifft. "Die Eintrittskarten können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden", steht dort außerdem. Die Konzertbesucherinnen und Besucher bekommen demnach ihr Geld zurück.

Konzertabbruch von Helene Fischer in Hannover: Tickets werden erstattet

Etwa eine Stunde lang ging das Konzert, bis es zu dem Unfall des Schlagerstars auf der Bühne kam. Videos vom Konzert zeigen, wie Fischer während des Liedes "Wunden" mit ihrem Kopf gegen eine Trapezstange stößt. Über das Mikrofon war ein dumpfer Schlag zu hören. Fischer beendete den Song mit einer Platzwunde über der Nase und Blutspritzer, die sich über ihren Körper verteilten. Nach dem Song sagte sie zu Publikum: "Ich muss das erst mal wegmachen, ihr Lieben. Es ist alles in Ordnung." Damit wurde das Konzert zu erst unterbrochen, später dann abgebrochen.

Die 38-Jährige ließ sich anschließend in einem Krankenhaus behandeln. In einem Statement des Konzertveranstalters schilderte sie: "Ich wollte zwar direkt wieder raus zu euch, allerdings musste dann auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen." Welche Verletzung sie sich genau zugezogen hat, ist nach wie vor unklar.

Helene Fischer setzt nach Unfall in Hannover Tour 2023 fort

Nach einer regulären Sommerpause, die nicht mit ihrem Unfall in Verbindung steht, setzt sie ihre "Rausch live"-Tour 2023 am 25. August 2023 in Köln fort. Der Start von Fischers Tournee dagegen musste aufgrund einer Verletzung verschoben werden: Fischer zog sich im Frühjahr bei Proben für die Tour einen Rippenbruch zu.

