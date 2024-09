Mann stirbt nach Gasaustritt an Heizstrahler

Durch eine Verpuffung an einem Heizstrahler ist ein Mann in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 79-Jährige in seinem Haus einen Heizstrahler in Betrieb genommen, der mit einer Gasflasche betrieben wird. Demnach trat dabei aus zunächst unbekannten Gründen Gas aus, woraufhin es zu einer Verpuffung kam. Der 79-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und starb später in einer Klinik. Ein Ersthelfer, der den Mann aus dem Haus geholt hatte, wurde leicht verletzt. Die Verpuffung sei explosionsartig gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Das Haus des Mannes sei stark beschädigt worden.