"Das Signal" auf Netflix: Infos zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer, Stream

Der Mystery-Thriller "Das Signal" wird von Netflix produziert. Hier finden Sie Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

"Dals Signal" ist ein Mystery-Drama und wird von Bon Voyage Films GmbH für Netflix produziert. Mit dem Ende der Dreharbeiten kündigt der Streaminganbieter den Start der neuen Serie an. Ursprünglich hieß die Serie "Hello", doch der Titel wurde nun durch "Das Signal" ersetzt. Es wurde unter anderem auf dem Gelände der Bavaria-Studios in München und Umgebung gedreht. Für das Drehbuch ist neben Nadine Gottmann und Kim Zimmermann, Florian David Fitz verantwortlich, der auch eine Hauptrolle übernimmt.

Doch wann genau ist der Start der Mystery-Serie? Was ist über die Folgen und Besetzung bekannt? Um was geht es genau in der Handlung? Und gibt es bereits einen Trailer? Das alles erfahren Sie hier.

"Das Signal": Start bei Netflix

Netflix kündigt den Sendestart der Serie für den 7. März 2024 an. Ab dann ist "Das Signal" weltweit und exklusiv auf Netflix zu sehen. Die Produktion erhielt Unterstützung vom German Motion Picture Fund (GMPF), einem Förderprogramm der Bundesregierung für Kultur und Medien, während die VFX-Produktion vom Filmfernsehfonds Bayern gefördert wurde.

"Das Signal": Das sind die Folgen

Zwar sind noch keine Titel der Folgen bekannt, doch laut Netflix wird es in der Miniserie insgesamt vier Folgen geben. Diese werden jeweils 60 Minuten lang sein. Die Story wurde von Nadine Gottmann und Sebastian Hilger konzipiert. Regie führen Sebastian Hilger und Philipp Leinemann.

Besetzung von "Das Signal": Welche Schauspieler gehören zum Cast?

Netflix hat die Rollen folgendermaßen besetzt:

Peri Baumeister als Paula (4 Episoden)

als Paula (4 Episoden) Yuna Bennett als Charlie (4 Episoden)

als Charlie (4 Episoden) Florian David Fitz als Sven (4 Episoden)

als Sven (4 Episoden) Katharina Schüttler als Nora (4 Episoden)

als Nora (4 Episoden) Hadi Khanjanpour als Hadi Hiraj (4 Episoden)

Sheeba Chaddha als Benisha Mudhi (4 Episoden)

Seumals F. Sargent als Jake Mitchell (4 Episoden)

(4 Episoden) Katharina Thalbach als Die Moonwatcherin (3 Episoden)

als Die Moonwatcherin (3 Episoden) Meret Becker als Friederike (3 Episoden)

als Friederike (3 Episoden) Nilam Farooq als Mira (3 Episoden)

als Mira (3 Episoden) Uwe Preuss als Rainer (3 Episoden)

als Rainer (3 Episoden) Janina Elkin als Sonja (1 Episode)

als Sonja (1 Episode) Patrick Christopher Ehler als Journalist (1 Episode)

als Journalist (1 Episode) Khalil Zghayou als Mudhi's Mercenary (1 Episode)

Claudia Graf als Reporterin (1 Episode)

als Reporterin (1 Episode) Ann Ayano als Akira Okawa (1 Episode)

Handlung von "Das Signal": Worum geht es in der Serie?

Der Science Fiction- und Mystery-Thriller "Das Signal" erzählt die Geschichte eines verschwundenen Flugzeugs. Nach Monaten im All naht ein ersehntes Wiedersehen zwischen der Weltraumforscherin Paula und ihrer Familie. Doch Paulas Raumschiff verschwindet plötzlich spurlos, und zurück bleiben ihr Ehemann Sven und ihre Tochter Charlie. Sven gibt sein Bestes, um seine Tochter vor der schrecklichen Wahrheit zu schützen. Gleichzeitig klammert er sich an einen Hoffnungsschimmer, dass Paula noch am Leben ist, und findet tatsächlich eine Spur. Paula hat ihm nämlich ein Rätsel hinterlassen. Des Rätsels Lösung könnte nicht nur Sven und Charlie bedrohen, sondern am Ende die ganze Welt. Paulas Geheimnisse bringen Gefahren mit sich.

Die Szenen auf der Weltraumstation werden in der Hyperbowl (Penzing) sowie in den Bavaria Studios nahe München gedreht - aufwendige ISS-Sets wurden hierfür von Filmarchitektin Eva Maria Stiebler geschaffen.

"Das Signal" im Stream bei Netflix

Um "Das Signal" auf Netflix zu streamen, benötigen Sie ein Abo für die Plattform. Dafür haben Sie unterschiedliche Abo-Möglichkeiten. Ein Basis-Abo mit Werbung kostet 4,99 Euro im Monat. Wenn Sie auf Werbung verzichten möchten, dann benötigen Sie das Basis-Abo ohne Werbung für 7,99 Euro im Monat. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, mit einem Standard- oder Premium-Abo für jeweils 12,99 Euro und 17,99 Euro pro Monat mehr Leistungen vom Streamingdienst zu erhalten, darunter eine bessere Auflösung. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters. Außerdem haben Sie auf Netflix auch Zugriff auf andere Produktionen, wie zum Beispiel "Die Schneegesellschaft".

"Das Signal" - Der Trailer zur Serie

Auf YouTube hat der Streamingdienst auch bereits einen Trailer zur neuen Miniserie veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen:

