Polizei durchsucht Clubhaus von Rockergruppe

Knapp zwei Wochen nach einem Angriff auf einen Mann in Gießen hat die Polizei das dortige Clubhaus des Rockerclubs der «Hells Angels» durchsucht. Es seien unter anderem Datenträger sichergestellt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Verhaftet worden sei bei dem Einsatz am frühen Morgen niemand.

Am 30. November war ein 30-Jähriger von mehreren Menschen geschlagen worden, zudem erlitt er eine Stichwunde am Bein. Schwer verletzt wurde er in eine Klinik gebracht. Den Angaben zufolge handelte es sich dabei offenbar um eine Auseinandersetzung in der Türsteher-Szene. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.