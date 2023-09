"Mälzer und Henssler liefern ab!" am 24. September: Das sind die Infos zum Sendetermin und die Übertragung im TV und Stream

Am 24. September kommt eine neue Folge zu "Mälzer und Henssler liefern ab!". Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream.

In ihrem Pop-Up-Lieferservice an der Hamburger Alster treten Tim und Steffen erneut in einem kulinarischen Wettbewerb gegeneinander an, bei dem sie anonyme Besteller beliefern. Die Menüs, die von den beiden engagierten Köchen persönlich ausgeliefert werden, basieren auf verschiedenen Hinweisen und bieten Raum für Interpretation. Die Gerichte werden anschließend von den Kunden mit bis zu fünf Sternen bewertet, wobei auch halbe Sterne vergeben werden können. In der Show wird der Koch, der am Ende mehr Sterne erhalten hat, zum Sieger erklärt, während der Verlierer eine Strafe erhält.

Beim bevorstehenden achten Duell von "Mälzer und Henssler liefern ab!" liegt der Gesamtstand bei 4:3. Steffen überrascht Tim mit einem Aufkleber am Lieferfahrzeug zur Feier seines letzten Sieges: "Henssler & Verlierer an Bord". Ob Tim in der Gesamtwertung ausgleichen kann oder Steffen sich einen zweiten Sieg in Folge sichert, erfahren Sie in der neuen Folge von "Mälzer und Henssler liefern ab!".

Informationen rund um Sendetermin, Übertragung im TV und im Stream, sowie zu den beiden Chefs finden Sie in diesem Artikel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Sendetermin von "Mälzer und Henssler liefern ab!"

Die dritte Staffel hatte ihren Start am Sonntag, 16. April 2023, auf VOX. Die zweite Folge wurde am Sonntag, 4. Juni 2023, auf VOX ausgestrahlt. Die neue Folge "Mälzer und Henssler liefern ab!" wird an folgendem Tag ausgestrahlt:

Sonntag, 24.09.2023, um 20.15 Uhr auf VOX

"Mälzer und Henssler liefern ab!": Übertragung im TV und im Stream

Während die TV-Premiere der Kochshow auf VOX am 24. September um 20.15 Uhr zu sehen ist, können Sie die neuste Folge im Nachhinein auf RTL+ im Stream ansehen. Sie können RTL+ für 30 Tage kostenlos testen. Hier finden Sie eine Überblick für die Abo-Pakete vom Streamingdienstanbieter:

Premium: 6,99 € / Monat

6,99 € / Monat Max: 9,99 € / Monat

9,99 € / Monat Family: 14,99 € / Monat

Wer sind Steffen Henssler und Tim Mälzer bei "Mälzer und Henssler liefern ab!"?

Doch wer sind Mälzer und Henssler überhaupt? Wir stellen Ihnen die zwei Köche der Show vor.

Steffen Henssler:

Steffen Henssler ist auch bereit für das Duell Foto: RTL / Hendrik Lüders

Steffen Henssler ist ein renommierter deutscher Koch, Kochbuchautor, Fernsehkoch und Entertainer. Er wurde am 27. September 1972 in Neuenbürg im Schwarzwald geboren. Seine Fernsehkarriere als Koch nahm im Jahr 2004 Fahrt auf, als er beim NDR erste Gastauftritte an der Seite von Rainer Sass hatte. Ab 2006 wurden zwei Staffeln seiner eigenen Kochshow "Hensslers Küche" produziert und ab 2007 eroberte er die Bildschirme mit seiner Kochsendung "Ganz & Gar Henssler" auf VOX. Seit 2013 ist er als Herausforderer in der Kochshow " Grill den Henssler", bei der er gegen drei von professionellen Köchen gecoachte Prominente antritt. Im September 2021 startete die gemeinsame TV-Show von Tim Mälzer und Steffen Henssler mit dem Titel "Mälzer und Henssler liefern ab!" auf VOX.

Tim Mälzer:

Tim Mälzer ist bereit für das Duell. Foto: RTL / Hendrik Lüders

Tim Mälzer wurde am 22. Januar 1971 in Elmshorn (Schleswig-Holstein) geboren und ist ein deutscher Koch, Fernsehmoderator, Unternehmer, Kochbuchautor und Fernsehkoch. Er absolvierte 1995 seine Ausbildung zum Koch im Hamburger Hotel InterContinental. Von 1995 bis 1997 war er als Koch im Hotel Ritz in London beschäftigt. Gemeinsam mit Patrick Rüther als Mitbetreiber eröffnete er im Jahr 2009 das Restaurant Bullerei im Hamburger Schanzenviertel. Ab Dezember 2003 moderierte Mälzer die Kochsendung "Schmeckt nicht, gibt’s nicht" auf VOX, die in den Jahren 2004 und 2007 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde. Im Trickfilm "Ratatouille" aus dem Jahr 2007, produziert von Pixar, leiht Tim Mälzer seine Stimme dem Charakter des Souschefs Horst als Synchronsprecher. Im Jahr 2020 war er Teilnehmer in der VOX-Sendung "Grill den Henssler". Im September 2021 startete die gemeinsame TV-Show von Tim Mälzer und Steffen Henssler mit dem Titel "Mälzer und Henssler liefern ab!" auf VOX.