Und es war Sommer: Über Peter Maffay und drei besondere Monate

An diesem Donnerstag ist meteorologischer Herbstanfang. Aus diesem Anlass eine kleine Betrachtung über die Mutter aller Sommer-Abgesangslieder.

Und es war Sommer. Nicht erschrecken, Medienschaffende lassen sich zum meteorologischen Herbstanfang an diesem Donnerstag gerne dazu verleiten, die Mutter aller Sommer-Abgesangslieder aus dem Plattenschrank (neudeutsch: Spotify) zu ziehen. Wir nennen das den Peter-Maffay-Reflex. Und die Redaktion freut sich jedes Mal über fünf Euro fürs Floskel-Sparschwein.

Es war ausnahmsweise kein schöner Tag, der letzte im August. Die Sonne brannte nicht so, die Luft war nicht flirrend heiß wie im Juni, Juli und fast den ganzen August – weshalb 2022 ja auch als Rekordsommer in die Geschichtsbücher eingehen wird. Zeige uns einen Menschen, der in diesen Traumwochen allein sein wollte. Oder bei der Frage, ob man zum Baden oder in den Biergarten mitkomme, den anderen sagte: „Ich hab’ heut keine Zeit.“

Maffays Sohn Yaris postet ein Foto mit seiner Freundin Melissa

Jetzt, mit Blick auf den Kalender, haben wir irgendwie das Gefühl, dass es das war. Wo doch die ersten Lebkuchen im Supermarkt-Regal liegen. Der eine oder andere winkte uns schon zu und schien zu sagen: „Komm setz dich zu mir.“

Aber nicht mit uns. Wir gehen in die Verlängerung. 16 Grad war gestern, vielleicht gibt’s kommende Woche ja noch mal 31 Grad. Oder aus der Sicht von Ersterem: „Ich war 16 und sie 31.“

Übrigens scheint sich der Peter-Maffay-Reflex in gewisser Weise auf die Maffay-Familie selbst übertragen zu haben. Vor kurzem veröffentlichte Sohn Yaris auf Instagram ein Foto, das ihn mit einer Peruanerin namens Melissa auf einem Paddelbrett zeigt. Darunter stand auf Englisch: „Der Moment, wenn du realisierst, dass sie die Eine ist.“ Er ist 18 und sie 40.

