Feiertag und Ferienbeginn – Engpässe auf Autobahnen erwartet

Wegen der anstehenden Herbstferien in den Bundesländern wird an den Wochenenden im Oktober deutlich mehr Verkehr auf den Autobahnen mit mehr Stau vorhergesagt. Betroffen seien vor allem die Samstage, zum Teil auch Freitagnachmittage und Sonntage.

«Berufspendler und Kurzurlauber werden sich in den kommenden Wochen die Autobahnen teilen», teilte die Autobahn GmbH mit. Der Verkehr werde aber nicht so dicht sein wie in der Hauptreisezeit rund um die Sommerferien.

Höhepunkt am 2. Oktober

Der Höhepunkt des Reiseverkehrs werde bereits am Donnerstag, 2. Oktober, vor dem Tag der Deutschen Einheit erreicht. Am Sonntag, 5. Oktober, wird ein verstärkter Rückreiseverkehr erwartet.

Unter anderem die großen Autobahnen A3, A5, A7 und A9 Richtung Süden wurden konkret als Strecken mit viel Verkehr genannt. Über viele Internetseiten und Apps werden Informationen zu Baustellen und Staus in Echtzeit angeboten.