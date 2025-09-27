Bis zu 20 Grad: Etwas mildere Temperaturen in Hessen

Die Menschen in Hessen können sich auf etwas mildere Temperaturen freuen - am Sonntag und Montag. Mit maximal 14 bis 17 Grad sei es heute noch recht kühl, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nach ein wenig Regen am Vormittag soll es am Nachmittag immerhin häufiger trocken bleiben. Der Himmel zeige sich zudem wechselnd bis stark bewölkt.

Angenehmere Temperaturen hält die Vorhersage für die beiden kommenden Tage bereit: Die Meteorologen erwarten am Sonntag bis zu 16 bis 20 Grad und am Montag maximal 16 bis 19 Grad. Das Wochenende klingt demnach überwiegend trocken und mit einem heiter bis wolkigen Himmel aus. Am Montag soll es allerdings örtlich Schauer geben, vor allem am Nachmittag. Auch einzelne Gewitter schließt der DWD nicht aus.

Mit höchstens 14 bis 17 Grad wird es am Dienstag wieder etwas kühler. Dafür soll es aber größtenteils niederschlagsfrei bleiben. Dazu wird es laut DWD wechselnd bewölkt.