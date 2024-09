Wochenstart mit Regen-Wolken-Mix

Die Woche in Baden-Württemberg startet mit einem Mix aus Regen und Wolken. Besonders nass werde es dabei im Norden. Zwischendurch sei es aber immer wieder zeitweise trocken, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Erst in der Nacht zum Freitag soll der Niederschlag vollständig nachlassen.

Außerdem werde es kälter. Von den 20 Grad am Oberrhein am Montag kühlt es laut DWD bis Donnerstag auf 14 Grad ab - im Bergland von 14 Grad auf 8. Dazu kommen die ganze Woche über stürmische Böen im Hochschwarzwald. Auf dem Feldberg sollen sie mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde über den Gipfel fegen.