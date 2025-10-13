Hunde sterben bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Pfungstadt sind zwei Hunde gestorben. Laut Polizei brach das Feuer in der Küche aus.

Nach vorläufigen Erkenntnissen sei der Herd noch eingeschaltet und unbeaufsichtigt gewesen. Dabei habe sich so starke Hitze entwickelt, dass es zu starker Rauchentwicklung und in der Folge zu einem Schwelbrand gekommen sei.

Haus wieder bewohnbar

Die Feuerwehr löschte den Brand zügig, konnte aber nicht verhindern, dass zwei im Haus befindliche Hunde durch Einatmen des Rauches starben. Der Hausbewohner konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Das Haus ist nach ausreichender Lüftung durch die Feuerwehr wieder bewohnbar. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und genauen Brandursache dauern an.