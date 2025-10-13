Icon Menü
Herd angelassen: Hunde sterben bei Brand in Einfamilienhaus

Herd angelassen

Hunde sterben bei Brand in Einfamilienhaus

In der Küche eines Wohnhauses bricht ein Feuer aus. Der Bewohner kann das Gebäude noch verlassen. Seine beiden Hunde sterben.
    Die Feuerwehr löschte den Brand zügig, konnte aber die Hunde nicht mehr retten. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr löschte den Brand zügig, konnte aber die Hunde nicht mehr retten. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Pfungstadt sind zwei Hunde gestorben. Laut Polizei brach das Feuer in der Küche aus.

    Nach vorläufigen Erkenntnissen sei der Herd noch eingeschaltet und unbeaufsichtigt gewesen. Dabei habe sich so starke Hitze entwickelt, dass es zu starker Rauchentwicklung und in der Folge zu einem Schwelbrand gekommen sei.

    Haus wieder bewohnbar

    Die Feuerwehr löschte den Brand zügig, konnte aber nicht verhindern, dass zwei im Haus befindliche Hunde durch Einatmen des Rauches starben. Der Hausbewohner konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen.

    Das Haus ist nach ausreichender Lüftung durch die Feuerwehr wieder bewohnbar. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und genauen Brandursache dauern an.

