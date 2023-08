Herpes vorbeugen: Kann man die Lippenbläschen verhindern?

Lippenherpes ist lästig und schmerzhaft. Wie kann man das Wiederkehren der Bläschen am besten verhindern? Hier kommen alle Infos.

Die wiederkehrenden und schmerzhaften Bläschen auf der Lippe kennt fast jeder. Lippenherpes ist weit verbreitet. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erklärt, dass in Deutschland schätzungsweise 60 bis 90 Prozent der Menschen Erreger der Bläschen in sich tragen. Aber wie entsteht Lippenherpes überhaupt - und wie kann kann man dafür sorgen, dass sich die Bläschen erst gar nicht bilden? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Lippenherpes: Was genau sind die Bläschen?

Meist beginnt es mit einem leichten Gefühl von Kribbeln, Spannen und Jucken auf der Lippe. Kurze Zeit später sieht man dann eine Rötung, die sich zu einem oder mehreren Bläschen entwickelt. Und wer einmal von Lippenherpes betroffen war, muss damit rechnen, dass die Bläschen wiederkehren können.

In den meisten Fällen ist Lippenherpes laut dem medizinischen Informationssystem Deutsche Experteninformation Medizin (Deximed) eine mild verlaufende Erkrankung, die innerhalb von sieben bis zehn Tagen ohne Narbenbildung ausheilt. Doch die Lippenbläschen verkrusten in dieser Zeit unansehnlich, sorgen bei Betroffenen für Schmerzen und psychischen Stress. Dass man tunlichst vermeiden will, dass die Herpesbläschen früher oder später zurückkehren, ist deshalb nachvollziehbar.

Herpes: Wie entsteht Lippenherpes?

Grund für die Bläschen ist ein Virus, genauer gesagt der Herpes-simplex-Virus (HSV), von dem es die unterschiedlichen Typen HSV-1 und HSV-2 gibt. "Lippenbläschen (Herpes labialis) werden in 90 % der Fälle durch HSV-1 hervorgerufen", erklärt Deximed. HSV-2 verursacht dagegen meistens Herpesbläschen auf den Genitalien (Herpes genitalis).

Meist im Kindesalter steckt man sich durch den Kontakt mit virenhaltigem Speichel an. Die Viren überleben anschließend in Nervengewebe der infizierten Person. Viele Menschen tragen Herpes-simplex-Viren zwar in sich, haben aber keine Beschwerden. "Doch eine Herpes-simplex-Infektion bleibt lebenslang bestehen und kann wiederholt zu Bläschen auf Haut und Schleimhaut führen", heißt es bei Deximed.

Wann genau der Lippenherpes wieder ausbricht, lässt sich kaum vorhersagen – und ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt. Das BMG schreibt: "Lippenherpes bricht vor allem bei einem geschwächten oder geforderten Immunsystem aus – also zum Beispiel bei Erkältungen oder nach starker körperlicher Anstrengung." Als mögliche Auslöser gelten aber auch Stress, hormonelle Schwankungen und Hautreizungen, etwa durch Sonnenlicht.

Herpes-Tipps: So lassen sich die Lippenbläschen verhindern

Wer verhindern möchte, dass die lästigen Bläschen wiederkehren, kann die oben aufgeführten möglichen Auslöser versuchen zu vermeiden, also gesundheitlich und psychisch fit bleiben, Lippenpflege mit Sonnenschutz auftragen und Verletzungen an den Lippen vermeiden.

Doch hilft das wirklich? Das ist umstritten. 2015 verglichen Wissenschaftler in einer Metastudie mehr als 30 unterschiedliche Untersuchungen zur Vorbeugung von Herpesbläschen auf der Lippe. Sie zeigten: Die langfristige Anwendung antiviraler Arzneimittel in Tablettenform beugte Lippenherpes vor – allerdings nur in sehr geringem Maß. Die langfristige Anwendung von Aciclovir-Cremes verhinderte nicht, dass die Bläschen auftreten. Und auch die kurzfristige Anwendung von antiviralen Arzneimitteln oder Cremes beugte Lippenherpes nicht vor.

Die vorbeugende Wirkung von Sonnenschutzmitteln war in der Metastudie ungewiss. Die Anwendung von Sonnenschutzmitteln beugte Lippenherpes vor, der im Experiment durch ultraviolettes Licht hervorgerufen wurde, jedoch keinem Lippenherpes, der durch Sonneneinstrahlung verursacht wurde.

Lippenherpes behandeln: Das hilft gegen die Bläschen

Aber was tun, kehren die schmerzhaften Bläschen auf der Lippe doch wieder? Bei den meisten Betroffenen bilden sich Lippenbläschen nach etwa einer Woche wieder von selbst zurück. "Bei unkompliziertem Lippenherpes können zur Besserung der Beschwerden Salben mit virushemmenden Wirkstoffen angewandt werden. In Apotheken sind rezeptfreie virushemmende Mittel erhältlich, die Aciclovir oder Penciclovir enthalten", heißt es bei Deximed.