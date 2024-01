Hersteller der Kanzler-Tasche ist insolvent - Aktentasche der Firma begleitet Scholz seit 40 Jahren

Der Hamburger Taschen-Hersteller Bree Collection GmbH ist insolvent. Im Kanzleramt hat der Hersteller einen prominenten Kunden.

Die Bree Collection GmbH aus Hamburg ist ein bekannter deutscher Hersteller von Premiumtaschen, Accessoires und Reise- und Freizeitgepäck. Nun hat das Unternehmen am 5. Januar Insolvenz angemeldet. Für den Taschen-Hersteller ist es die zweite Insolvenz innerhalb von fünf Jahren.

Übrigens: Gerade die Mode-Branche wurde in den vergangenen Monaten von zahlreichen Insolvenzen heimgesucht. Darunter Madeleine Mode, Hallhuber und Peter Hahn. Und laut dem IWH sollen es 2024 noch mehr werden. Jüngst hat es auch den deutschen Marktführer im Telefongeschäft erwischt.

Hersteller der Tasche von Kanzler Olaf Scholz ist insolvent

Wer kennt sie nicht: Die schwarze und schon ein wenig in die Jahre gekommene "Bree"-Aktentasche von Bundeskanzler Olaf Scholz. Schon mehrfach sorgte das Stück im Netz für Furore. Während die einen den Kanzler für seine scheinbare Sparsamkeit und seinen kultigen Geschmack lobten, fragten andere Nutzer bei einer Instagram-Fragerunde des Hamburger Abendblattes einmal ganz unverblümt, wann sich der Kanzler denn endlich mal eine neue Tasche zulegen wolle.

Doch Scholz hat eine besondere Beziehung zu seiner Aktentasche - immerhin hat sie ihn beinahe 40 Jahre lang begleitet. Wie Scholz einmal selbst in einem Instagram-Post schrieb, hatte er sich die Aktentasche als junger Anwalt gekauft und bis heute blieb sie ihm auf vielen Reisen und Terminen treu. "Sie ist praktisch – es geht viel rein. Manche meiner Kollegen oder Mitarbeiterinnen finden, sie sei abgewetzt. Ich nenne es Patina. Die Aktentasche gefällt mir von Jahr zu Jahr besser", schrieb Scholz über das gute Stück. Doch während der Bundeskanzler die Tasche nicht mehr missen möchte, steckt ihr Hersteller erneut in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Laut einer Bekanntmachung des Amtsgerichts Hamburg wurde gegen die Bree Collection GmbH am 5. Januar 2024 ein Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Dietmar Penzlin zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Penzlin, Partner der Kanzlei Schmidt-Jortzig Petersen Penzlin in Hamburg, hat gegenüber der Wirtschaftswoche bereits mitgeteilt, dass der Fokus derzeit auf der Stabilisierung des Geschäftsbetriebs liege. Ein wichtiger Aspekt seiner Aufgabe werde die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes für die rund 40 Mitarbeiter sein, um die laufenden Betriebskosten zu decken und die Arbeitsplätze vorläufig zu sichern, wird Penzlin in dem Bericht zitiert.

Bree Collection GmbH muss zum zweiten Mal Insolvenz anmelden

Der Geschäftsbetrieb der Bree Collection soll während des Insolvenzverfahrens fortgesetzt werden. Dazu bleiben die Läden in Deutschland und Österreich weiterhin geöffnet, erklärte das Unternehmen. Ein Teil der Waren werde mit Rabatten verkauft. Die Online-Vertriebswege und das Großkundengeschäft sollen ebenfalls aufrechterhalten werden. Nicht von der Insolvenz betroffen seien die Filialen in der Schweiz, die von einer eigenständigen Gesellschaft betrieben werden.

Das Ziel der aktuellen Bemühungen sei es, die Bree Collection GmbH bis zum 1. April an einen neuen Investor zu verkaufen, erklärte Penzlin gegenüber der Wirtschaftswoche. Der ideale Käufer sollte über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um eine neue Kollektion zu finanzieren und das Unternehmen durch eine übertragende Sanierung zu retten. Der Prozess der Investorensuche sei bereits im Gange.

Die Geschichte von Bree begann laut der Website des Unternehmens 1970 in Niedersachsen, als das Familienunternehmen von Wolf Peter und Renate Bree gegründet wurde. Die erste Kollektion bestand aus nur zehn Artikeln. Doch das Unternehmen wuchs schnell und erzielte internationale Erfolge. 2019 meldete das Unternehmen schon einmal Insolvenz an und beantragte ein Verfahren in Eigenverwaltung, wie der Spiegel damals berichtete.

Dies erfolgte trotz der Sicherung der Löhne der 150 Mitarbeiter für drei Monate durch Insolvenzgeld. Laut dem Bericht litt Bree damals unter den schlechten Geschäftsbedingungen und versuchte, sich neu aufzustellen. Unter anderem war der Firmensitz nach Hamburg verlegt und die Kollektion verjüngt worden. Die Familie Bree hatte zu diesem Zeitpunkt schon keine Anteile mehr am Unternehmen.