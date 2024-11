Hersteller ruft Würste wegen möglicher Metallsplitter zurück

Die Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH hat seine „Käsebeißer Debrecziner Art, 250g“ zurückgerufen. Das berichten mehrere Medien. Der Rückruf betrifft die Chargen mit den Nummern 244405 und 244501 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 30.11.2024, 1.12.2024, 2.12.2024 und 5.12.2024.

Hintergrund des Rückrufes: Die Würste könnten Metallsplitter enthalten. Verbraucherinnen und Verbraucher, die die Käsebeißer gekauft haben, sollten diese nicht essen. Stattdessen können sie die Würste an die entsprechende Verkaufsstelle zurückbringen, um den Preis erstattet zu bekommen.

Rückruf: Die Würste wurden in zehn Bundesländern verkauft

Das Produkt wurde unter anderem bei Rewe, Edeka, Kaufland und Netto verkauft sowie in insgesamt zehn Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz. An Fremdkörpern in Lebensmitteln können sich Verbraucherinnen und Verbrauchen verletzen oder – im schlimmsten Fall – daran ersticken.