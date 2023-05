Zwei Kinder und ihre Mutter tot in Wohnung aufgefunden

In Nordrhein-Westfalen wurde eine Mutter und ihre zwei Töchtern tot aufgefunden. Der Vater wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei hat in Herten einen dramatischen Fund gemacht. Das berichtet Bild. Demnach fanden Einsatzkräfte in einer Wohnung in der Stadt in Nordrhein-Westfalen eine tote Frau und zwei tote Kinder vor. Bei der 37 Jahre alten Frau soll es sich um die Mutter der beiden Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren handeln.

Herten, NRW: Mutter und zwei Kinder tot aufgefunden – Vater festgenommen

Die Polizei war von einer Bekannten der türkischen Familie informiert worden, dass sie diese nicht mehr erreiche. Die genauen Todesursachen konnten zunächst nicht festgestellt werden. Es wurden weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen angeordnet. Um die Ermittlungen kümmert sich eine Mordkommission.

Der Lebensgefährte der Mutter, der auch der Vater der Kinder ist, war zunächst nicht auffindbar. Die Polizei fasste den 35 Jahre alten Mann am Mittwochmorgen nach intensiven Suchmaßnahmen in Marl. Die Ermittlungen laufen nun auf Hochtouren.