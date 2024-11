Herzinfarkt: Ist Sodbrennen ein Symptom?

Sodbrennen ist unangenehm, es brennt in der Brust. Dabei tritt Magensäure in die Speiseröhre ein. Glücklicherweise ist es nicht lebensbedrohlich. Ganz anders, ein Herzinfarkt. Davon betroffen sind jedes Jahr laut Deutscher Herzstiftung 300.000 Menschen in Deutschland.

Sodbrennen ist eine weitverbreitete Krankheit. Laut des Universitätsspitals Zürich leiden in der westlichen Bevölkerung zwischen 10 und 20 Prozent mindestens einmal pro Woche an saurem Aufstoßen. Doch wie hängen Sodbrennen und Herzinfarkt zusammen? Ob Sodbrennen gar ein Symptom für einen Herzinfarkt ist, lesen Sie hier.

Herzinfarkt: Was passiert im Körper?

Ein Herzinfarkt ist laut TK ein lebensbedrohliches Ereignis. Stellt man sich unsere Blutgefäße wie ein dichtes Straßennetz vor, dann kann es zu Stau kommen. Nährstoffe, die über die Arterien die Körperzellen versorgen, können so nicht an ihr Ziel kommen. Wenn ein Blutgerinnsel eine der Autobahnen zum Herzen blockiert, die Koronararterien, kommt beim Herz kein Sauerstoff mehr an. Das ist ein Herzinfarkt, medizinisch: Myokardinfarkt.

Diese Symptome sind ein Anzeichen für einen Herzinfarkt:

Starkes Druckgefühl in der Brust

Unruhe und Angstgefühl

Schwitzen

Atemnot

Übelkeit

Übrigens: Dabei können sich die Symptome von Mann zu Frau unterscheiden. Erste Anzeichen eines Infarkts können auch im Mund zu erkennen sein. Und in manchen Fällen kann ein stiller Herzinfarkt dazu führen, dass ein Herzinfarkt erst gar nicht entdeckt wird. Doch es gibt einige Anzeichen, wie man einen stillen Herzinfarkt erkennt. Die Symptome eines Herzinfarkts können unterschiedlich sein. Wichtig ist, sie rechtzeitig zu erkennen und einen Notarzt zu rufen, denn bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute.

Herzinfarkt und Sodbrennen: Wie hängen die beiden zusammen?

Sowohl Sodbrennen als auch ein Herzinfarkt können sich täuschend ähnlich anfühlen. „Doch bei einem Herzinfarkt ist es zusätzlich zum Schmerz immer so, dass man den Eindruck hat, als ob jemand auf dem Brustkorb säße“, sagt Professor Dr. Thomas Voigtländer, Herzmediziner am Agaplesion Bethanien-Krankenhaus Frankfurt am Main und Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung der aponet. Voigtländer sagt, dass sich bei Sodbrennen die Symptome leicht bessern, wenn man sich aufrichtet.

Ein anderer, sehr entscheidender Unterschied zu Sodbrennen ist, dass ein Herzinfarkt in die linke Seite (Schulter, Hals, Arme und Oberbauch) ausstrahlen kann. Auch wird keine Atemnot bei Sodbrennen verursacht. Tritt sie auf, ist sie ein starkes Indiz für einen Herzinfarkt. Voigtländer sagt gegenüber der aponet außerdem, dass Blässe und ein starkes Angstgefühl auch typischer seien für einen Herzinfarkt als für Sodbrennen.

Sodbrennen ist für gewöhnlich daran zu erkennen, dass es ziemlich lange anhält, nämlich bis zu zwei Stunden (ein Herzinfarkt meist 5 bis 20 Minuten) und meist im Liegen zu spüren ist. Oft tritt Sodbrennen nach fettigem Essen und Nikotin- und Alkoholkonsum auf.

Sodbrennen und ein Herzinfarkt lassen sich also leicht verwechseln. Sodbrennen ist aber kein Symptom für einen Herzinfarkt. Kennt man die Unterschiede, kann man also schnell einen Herzinfarkt ausschließen. Sollten Sie einen Herzinfarkt im Verdacht haben, rufen Sie im Zweifelsfall immer einen Notarzt.

Übrigens: Kiffen kann einen Einfluss auf das Risiko eines Herzinfarkts haben. Außerdem gibt es ganz viele verschiedene Gründe, die einen Herzinfarktrisiko steigern.