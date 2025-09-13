Herzinfarkt erkennen: Erste Anzeichen gibt es im Mund

Der Herzinfarkt ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Laut der Deutschen Herzstiftung erleiden hierzulande über 300.000 Menschen jährlich einen Herzinfarkt. Das Ereignis endet nicht selten tödlich, immer noch sterben 43 Prozent der Frauen mit einem Herzinfarkt daran und 37 Prozent der Männer, wie der NDR berichtet.

Bei einem Herzinfarkt kommt er zu einem plötzlichen Verschließen einer oder mehrerer Herzkranzarterien. Über diese Gefäße wird der Herzmuskel mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erklärt. Durch das Verschließen der Gefäße kommt es zu einer Unterversorgung des Herzmuskels mit Blut, im schlimmsten Fall kommt es zum Herzversagen und zum Tod.

Es gibt viele Faktoren, die das Risiko eines Herzinfarkts erhöhen, dazu zählen unter anderem:

Übergewicht

Bluthochdruck

Erhöhtes Cholesterin

Rauchen

Diabetes

Kommt es zu einem Herzinfarkt, muss dringend ein Notarzt gerufen werden. Aber häufig erkennen Menschen überhaupt nicht, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Drei Viertel aller Todesfälle nach einem Herzinfarkt ereignen sich zu hause, ohne dass ein Arzt überhaupt gerufen wurde. Es ist also wichtig zu wissen, welche Symptome einen Herzinfarkt ankündigen, um im Fall der Fälle schnell reagieren zu können. Aber welche Symptome sind das und welche davon machen sich im Mund bemerkbar?

Symptome beim Herzinfarkt: Worauf muss man achten?

Die Symptome eines Herzinfarkts können sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist, sie rechtzeitig zu erkennen und einen Notarzt zu rufen, denn bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute. Die folgenden Symptome treten besonders häufig auf, wie das DRK erklärt:

Starke Schmerzen hinter dem Brustbein

Ausstrahlende Schmerzen im linken Arm, in der Schulter oder dem Oberbauch

Todesangst

Blass-graues Gesicht

Schwäche

Besonders gefährlich: Frauen haben beim Herzinfarkt häufig andere Symptome als Männer, weshalb bei ihnen seltener ein Herzinfarkt erkannt wird und weshalb auch mehr Frauen daran sterben als Männer. Frauen haben laut der Deutschen Herzstiftung häufig die folgenden Symptome bei einem Herzinfarkt:

Kurzatmigkeit / Atemnot

Schweißausbrüche

Rückenschmerzen

Übelkeit

Erbrechen

Schmerzen im Oberbauch

Ziehen in den Armen

Unerklärliche Müdigkeit

Symptome eines Herzinfarkts: Wie macht er sich im Mund bemerkbar?

Ein Herzinfarkt macht sich aber nicht nur in Brust, Schulter und Arm oder durch Übelkeit bemerkbar, auch im Mund können Symptome auftreten, die auf einen Herzinfarkt hinweisen. Denn die stechenden Schmerzen, die vom Brustbein ausgehen, können auch in den Hals, Rachen, Unter- oder sogar Oberkiefer ausstrahlen. In manchen Fällen treten bei Frauen sogar Zahnschmerzen auf.

All das können Hinweise auf einen Herzinfarkt sein. Hier ist Vorsicht besser als Nachsicht, treten Symptome auf, sollte man lieber umsonst einen Notarzt rufen als potentiell lebensgefährliche Konsequenzen eines Herzinfarkts zu tragen.