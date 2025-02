Die Fans der Royals wurden kürzlich von einer emotionalen Botschaft überrascht: Herzogin Meghan teilte auf ihrem neuen Instagram-Account eine Nachricht, die tiefe Trauer widerspiegelt. Sie habe „zu viele Tränen geweint, um sie zu zählen“, erklärte die Ehefrau von Prinz Harry in der Nachricht. Doch was hat die 43-Jährige so aus der Bahn geworfen? Ein Blick auf ihr Instagram-Profil bringt Klarheit.

Herzogin Meghan verkündet traurige Nachricht: „Ich habe zu viele Tränen geweint, um sie zu zählen“

Der Grund für Meghans Trauer liegt im Verlust eines geliebten Familienmitglieds: ihrem Hund „Guy“. Guy, ein Beagle, war seit 2015 ein Teil von Meghans Leben. Damals adoptierte die frühere Schauspielerin ihn aus einem Tierheim in Kanada, nachdem er nur knapp dem Tod in einem „Kill Shelter“ in Kentucky entkommen war, wie Sky News berichtete. Meghan erinnerte sich in einem Instagram-Post, in dem sie Abschied von ihrem geliebten Vierbeiner nahm, wie sie den Hund „Guy“ taufte, da er von den Mitarbeitern im Heim nur als „der kleine Kerl“ bezeichnet wurde. Von diesem Moment an war Guy an ihrer Seite: bei den Dreharbeiten zu der Serie „Suits“, während ihrer Verlobung und Hochzeit mit Prinz Harry sowie später, als Harry und Meghan ihre beiden Kinder Archie und Lilibet bekamen.

„Er war bei allem dabei: die ruhigen Momente, das Chaos, die Geborgenheit“, schrieb Meghan auf Instagram. Ihre Trauer um Guy beschreibt sie in dem kurzen Video, welches mehrere Aufnahmen des Vierbeiners zeigt, eindrücklich: „Ich habe zu viele Tränen geweint, um sie zu zählen – die Art von Tränen, die man unter der Dusche hofft wegzuwaschen, obwohl man weiß, dass sie bleiben werden“.

Guy erlebte sowohl Meghans Aufstieg zur Herzogin von Sussex als auch viele Herausforderungen. Kurz vor ihrem Umzug nach Großbritannien 2017 erlitt Guy der Daily Mail zufolge einen schweren Unfall, der monatelange Operationen erforderte. Die Ärzte glaubten nicht, dass er jemals wieder laufen könne. Meghan und Harry gaben allerdings nicht auf und fuhren regelmäßig spätabends in die Tierklinik in Surrey, um bei ihm zu sein. Guy überstand Operationen und bewies laut Harry und Meghan immer wieder, wie stark er war.

Sein Tod hat in Meghans Leben eine große Lücke hinterlassen, wie sie auf Instagram betonte: „Er hat mein Leben auf eine Weise erfüllt, die ich nie ganz in Worte fassen kann.“

Wiedersehen mit Guy – Beagle ist in neuer Netflix-Serie zu sehen

Guy wird in Meghans kommenden Projekten eine besondere Rolle spielen. Er wird in ihrer neuen Netflix-Serie „With Love, Meghan“ zu sehen sein, die ab dem 15. Januar ausgestrahlt wird. „Ich hoffe, ihr werdet verstehen, warum ich so am Boden zerstört bin“, schrieb Meghan auf Instagram. „Vielleicht werdet ihr euch auch ein wenig in ihn verlieben.“

Neben Guy haben Meghan und Harry zwei weitere Hunde, den Labrador Pula und die Beagle-Dame Mia. Beide wurden ebenfalls gerettet und leben nun in der Familie der Sussexes.

Übrigens: Das Verhältnis von Harry und Meghan zum Rest der Königsfamilie gilt seit Jahren als angespannt. Während die beiden Brüder nicht einmal mehr gemeinsam auf Veranstaltungen zu sehen sind, scheint der Konflikt zwischen Meghan und Prinzessin Kate noch länger zurückzureichen. Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry soll Kate Meghan in einer SMS-Diskussion sogar zum Weinen gebracht haben.