Alle Infos zu "Herzogpark": Start, Besetzung, Handlung, im Stream auf RTL+

Anfang Mai 2022 startet bei RTL+ die Serie "Herzogpark". Hier finden Sie alles Wichtige rund um Start im Stream auf RTL+, Besetzung, Handlung sowie einen Trailer am Ende des Artikels.

Die neue Gesellschaftskomödie "Herzogpark" ist ab Anfang Mai bei RTL+ verfügbar. In der Serie erhalten Sie Einblicke in die Welt all derjenigen, die sonst in People- und Lifestyle-Magazinen zu sehen sind.

Sie wollen mehr über "Herzogpark" im Stream bei RTL+ erfahren? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige rund um Start, Besetzung, Handlung und Trailer.

Start: Ab wann läuft "Herzogpark" im Stream bei RTL+?

Zu sehen ist die neue Serie "Herzogpark" ab Dienstag, dem 3. Mai 2022 im Stream bei RTL+. Insgesamt umfasst die Gesellschaftskomödie sechs Teile.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast bei "Herzogpark"

In den Hauptrollen der Serie sind unter anderem Jeanette Hain (z. B. "Tatort"), Trystan Pütter (z. B. "Babylon Berlin") und Lukas Spisser (z. B. "SOKO Linz") zu sehen. Aber auch Lisa Maria Potthoff, Antje Traue, Felicitas Woll, Heike Makatsch sowie Heiner Lauterbach gehören zur Starbesetzung. Wir haben hier einen Überblick über die Schauspieler von "Herzogpark" für Sie:

Rolle Schauspieler Hannah Arndt Lisa Maria Potthoff Elisabeth von Lynden Antje Traue Annabelle Bernbauer Felicitas Woll Maria Schreiber Heike Makatsch Nikolaus van der Bruck Heiner Lauterbach Helene van der Bruck Jeanette Hain Alf Bernbauer Trystan Pütter Hubertus von Lynden Lukas Spisser Eddy Welbert Tim Seyfi Franz Dorn Francis Fulton-Smith Omar Michael Klammer Fatima Sabrina Amali Legend Katrin Filzen Reporterin Patricia Riekel

Handlung: Darum geht es bei "Herzogpark"

Der Herzogpark ist eine Top-Adresse der High Society. Hinter der Fassade des "goldenen Dreieck Münchens" sieht es jedoch nicht ganz so edel und glitzernd aus, wie es womöglich auf den ersten Blick wirkt.

Die Münchener Nobelgegend Herzogpark befindet sich in Bogenhausen zwischen Isar und Isarleite und gilt als eine der begehrtesten und vornehmsten Wohnanlagen der Stadt. Vor Ort ist es grün, ruhig und teuer. Viele Altbauten sowie kleine Parks und Isaranlagen schmücken die Gegend. Die verwinkelten Straßen wie die Cuvilliéstraße oder der Shakespeare-Platz verleihen dem Herzogenpark seinen besonderen Charme.

In der Serie geht es vor allem um drei Damen der Herzogenpark-Gesellschaft. Die drei Frauen Anabelle, Elisabeth und Hannah haben auf den ersten Blick alles, was das Herz begehrt. Sie sind reich, schön und wollen allenfalls dort bleiben, wo sie sich gesellschaftlich befinden. Doch es gibt ein Problem. Der Bau-Mogul Nikolaus van der Bruck herrscht zusammen mit seiner Frau über das Who is Who der Münchner Society.

Als das Prestigeprojekt "Herzogtower" von Nikolaus zu scheitern droht, erpresst er die Damen. Doch damit, dass sich Anabelle, Elisabeth und Hannah wehren, hat der charismatische Tyrann nicht gerechnet. Zudem wird auch Nikolaus ehemalige Partnerin Maria, welche aus der Haft entlassen wurde, für ihn zum Problem. Denn sie will Rache sehen. Die vier Frauen verbinden sich und lassen sich die "Herzogtower-Power" nicht gefallen.

Trailer zu "Herzogpark"

Bisher gibt es keinen offiziellen Trailer zur Serie über Münchens Elite. Sobald einer veröffentlicht wird, finden Sie diesen hier im Artikel.

Dafür haben wir aber hier ein paar Einblicke in die Serie für Sie: