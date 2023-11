Hessen

Obdachloser nach Angriff tot - 15-Jähriger in U-Haft

Die Polizei in Darmstadt hat einen 15-Jährigen wegen eines tödlichen Angriffs auf einen Obdachlosen in Untersuchungshaft genommen.

In einer Wartehalle in Darmstadt rauben ein 15-Jähriger und sein 18-jähriger Bruder einen Obdachlosen aus. Der jüngere Täter misshandelt den Mann so schwer, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erliegt.

Nach einem Raubüberfall in Darmstadt ist ein 57-jähriger Obdachloser gestorben. Der Mann erlag seinen Verletzungen am Donnerstagabend im Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein 15 Jahre alter Verdächtiger kam nach der Tat wegen Verdachts auf versuchten Mord und Raub in Untersuchungshaft. Er soll den 57-Jährigen laut der Mitteilung in der Nacht zum Mittwoch zusammen mit seinem 18 Jahre alten Bruder in einer Wartehalle angegriffen und ihm das Portemonnaie gestohlen haben. Danach soll zumindest der 15-Jährige den Obdachlosen mit zahlreichen Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt haben. Der 18-Jährige war nach der Tat wieder freigelassen worden. Ihm sei eine Beteiligung an dem tödlichen Angriff nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen, so die Mitteilung. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln unter anderem zu den Hintergründen sowie zur Tatbeteiligung. Die beiden Jugendlichen machten gegenüber den Ermittlern zunächst keine Aussagen, hieß es. (dpa)

