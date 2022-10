Zwei Männer durch Schüsse verletzt - Polizei fahndet nach Tätern

Im hessischen Bad König haben unbekannte Täter zwei Männern in die Beine geschossen. Zuvor soll es auf der Straße zu einem Streit zwischen den Beteiligten gekommen sein.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im hessischen Bad König (Odenwaldkreis) haben Unbekannte am Sonntagabend auf zwei Männer geschossen und sie an den Beinen getroffen. Die Täter sollen gegen 19.45 Uhr in der Bahnhofstraße auf die 46- und 24-Jährigen geschossen haben.

Die beiden wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Mindestens drei weitere Männer wurden mit Pfefferspray besprüht und mussten ärztlich versorgt werden.

Schüsse in Bad König: Hintergründe unklar

Die Polizei war laut einer Pressemitteilung mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Beamten sicherten Spuren und führten ersten Zeugenbefragungen durch. Es liegen Hinweise vor, dass sich die beteiligten Personen kennen und sie vor der Tat Kontakt hatten.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell aber noch unklar. Mehr Klarheit zu dem Streit zwischen den Männern erhoffen sich die Ermittler von Vernehmungen der Verletzten. Diese müssten aber zunächst weiter medizinisch versorgt werden, sagte der Sprecher. Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen.