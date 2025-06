Bahn meldet Verspätungen und Ausfälle auf Linie S6

Viele Menschen in Hessen nutzen das lange Wochenende für einen Besuch auf dem Hessentag in Bad Vilbel. Am Freitag sorgt jedoch eine Störung der S-Bahn-Linie 6 für Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Friedberg und Darmstadt.

Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf seiner Webseite mitteilt, ist eine Gleisstörung zwischen Frankfurt-Louisa und Frankfurt Südbahnhof der Grund für ganztägige Verspätungen und kurzfristige Zugausfälle. Wer vom Frankfurter Hauptbahnhof nach Bad Vilbel fahren möchte, kann jedoch auf Regionalzüge der Deutschen Bahn und der Hessischen Landesbahn ausweichen.