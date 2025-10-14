Stellwerk unbesetzt: Züge bei Frankfurt fallen teils aus

Einschränkungen im Regionalbahnverkehr: Bis Dezember kommt es in den Abendstunden zu Teilausfällen der Regionalbahnen RB37 und RB41, die sonst zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Bad Vilbel sowie Friedberg verkehren. Wie die Hessische Landesbahn (HLB) mitteilte, kann die DB InfraGo ein Frankfurter Stellwerk in den Abendstunden bis zum 13. Dezember nicht besetzen.

Alternativ könne auf die Linie S6 der S-Bahn ausgewichen werden. Die geänderten Fahrpläne seien auf den Webseiten der HLB, der Deutschen Bahn, des Nordhessischen Verkehrsverbunds und der Rhein-Main-Verkehrsverbund abrufbar, hieß es.