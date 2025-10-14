Icon Menü
Hessische Landesbahn: Stellwerk unbesetzt: Züge bei Frankfurt fallen teils aus

Hessische Landesbahn

Stellwerk unbesetzt: Züge bei Frankfurt fallen teils aus

Pendler aufgepasst: Wer von Frankfurt nach Bad Vilbel und Friedberg fahren möchte, muss eventuell auf die S-Bahn ausweichen. Bis Dezember fallen abends teilweise Regionalbahnen aus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Fahrgäste müssen von den Regionalbahnen auf die S-Bahn ausweichen. (Symbolbild)
    Die Fahrgäste müssen von den Regionalbahnen auf die S-Bahn ausweichen. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa

    Einschränkungen im Regionalbahnverkehr: Bis Dezember kommt es in den Abendstunden zu Teilausfällen der Regionalbahnen RB37 und RB41, die sonst zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Bad Vilbel sowie Friedberg verkehren. Wie die Hessische Landesbahn (HLB) mitteilte, kann die DB InfraGo ein Frankfurter Stellwerk in den Abendstunden bis zum 13. Dezember nicht besetzen.

    Alternativ könne auf die Linie S6 der S-Bahn ausgewichen werden. Die geänderten Fahrpläne seien auf den Webseiten der HLB, der Deutschen Bahn, des Nordhessischen Verkehrsverbunds und der Rhein-Main-Verkehrsverbund abrufbar, hieß es.

