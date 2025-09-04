Helden auf den letzten Metern

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Vielleicht sitzen Sie gerade im Pyjama am Frühstückstisch, die Brötchentüte halb geplündert, während Sie über dem Kreuzworträtsel brüten. Oder Sie hängen noch schlaftrunken im Bus, lassen den Blick zwischen diesen Zeilen und der Anzeigetafel wandern. Egal wo – die Zeitung gehört für viele zum Morgen wie der erste Schluck Kaffee.

Dass Sie diese Zeitung in den Händen halten, ist keiner Zaubereule aus Hogwarts zu verdanken, sondern Menschen, die längst unterwegs sind, wenn unser Wecker noch schweigt: Zeitungsausträgerinnen und Austräger. Sie radeln durch dunkle Straßen – mal im Regen, mal im Schnee, immer zu früh und mit einem Bündel Geschichten im Gepäck. Sie sind Heldinnen und Helden der „letzten Meter“, die dafür sorgen, dass das gedruckte Wort den Weg bis zur Haustür findet.

Der vierte September ist Tag der Zeitungsausträger

Heute gehört diesen Menschen das Rampenlicht: Der 4. September ist der internationale Tag der Zeitungsausträger. Anlass, einmal bewusst Danke zu sagen.

Der Ehrentag hat seinen Ursprung in den USA. Denn der erste seiner Zunft soll damit geehrt werden – der zehnjährige Barney Flaherty, der 1833 als erster „Paperboy“ durch New York zog, stilecht mit Schiebermütze, Hosenträgern und einem Stapel Zeitung unter dem Arm. Heute blitzt statt der Mütze oft ein Fahrradhelm im Morgengrauen.

Leicht ist dieser Job nicht: Mal blockiert eine Mülltonne die Einfahrt, oder der Schäferhund am Gartentor nimmt den Posten des Türstehers zu ernst. Und doch liegt sie am Ende zuverlässig da: die Zeitung. Mal wie Origami penibel gefaltet im Briefkastenschlitz, mal mit einem pfeffrigen „Flopp“ geworfen auf der Matte. Jede Zustellung trägt die Handschrift ihrer Botin, ihres Boten und verdient nicht nur heute, sondern jeden Tag Applaus.