Hilfe beim Abnehmen: So soll der Zwei-Minuten-Trick Heißhunger stoppen

Übergewicht ist nicht gesund und gilt für viele Krankheiten als Risikofaktor – zum Beispiel bei Typ-2-Diabetes oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie einem Herzinfarkt. Abzunehmen, um ein gesundes Gewicht zu erreichen, ist aber oft leichter gesagt als getan. Beim Abnehmen können JoJo-Effekt und stagnierendes Gewicht trotz Sport, ausreichender Bewegung und einer gesunden Ernährung zum unüberwindbaren Hindernis werden.

Im Internet und in den Medien kursieren zahlreiche Tricks und Tipps, die beim Gewichtsverlust helfen sollen. Grüner Tee, der richtige Zeitpunkt für Sport, Abnehmspritzen oder sogar Fruchtgummis zum Abnehmen sollen den erwünschten Erfolg bringen. Auch die Wissenschaft liefert immer wieder Hinweise darauf, wie das Abnehmen leichter gehen könnte. So auch der sogenannte Zwei-Minuten-Trick. Wie er funktioniert, lesen Sie hier.

Abnehmen mit dem Zwei-Minuten-Trick: Wie funktioniert er?

Forschende der University of South Florida haben herausgefunden, dass Menschen, die länger an leckerem oder auch ungesundem Essen riechen, automatisch weniger Appetit darauf haben. Wer allerdings zu kurz an den Speisen riecht, könnte noch mehr Lust darauf bekommen und schließlich dem Heißhunger nachgeben. Veröffentlicht hat das Team um Marketingprofessor Dipayan Biswas seine Erkenntnisse bereits 2019 im Journal of Marketing Research.

In der Studie mit dem Titel „Der Geruch gesunder Entscheidungen“ haben die Forschenden unterschiedliche Umgebungsdüfte genutzt, um zu testen, welchen Einfluss diese auf die anschließende Lebensmittelwahl haben. Unter anderem wurden dazu Feldstudien in einem Supermarkt und in einer Schulmensa durchgeführt und die Teilnehmenden dem Duft unterschiedlicher gesunder sowie ungesunder Lebensmittel ausgesetzt.

Wenn die Teilnehmenden dem „verführerischen“ Geruch ungesunder Snacks und Lebensmittel wie zum Beispiel Keksen oder Pizza mehr als zwei Minuten ausgesetzt waren, hatte das einen unerwarteten Effekt. Die lange Duft-Exposition führte den Studienautoren zufolge nämlich dazu, dass die Teilnehmenden weniger Appetit auf besagte Lebensmittel hatten und sich eher für gesunde Alternativen in Form von Äpfeln oder Erdbeeren entschieden. Das könnte den Forschenden zufolge daran liegen, dass im Gehirn das Belohnungszentrum bereits beim Geruch ungesunder Snacks oder Lebensmittel aktiviert wird – und nicht erst beim Verzehr. So wird das Verlangen nach dem tatsächlichen Verzehr von Keksen, Burgern und Co. verringert.

Aber: Wer zu kurz an leckeren und ungesunden Lebensmitteln riecht, riskiert den gegenteiligen Effekt. Der Studie zufolge steigert eine Duft-Exposition von unter 30 Sekunden das Verlangen nach ungesunden Lebensmitteln nämlich.

Wer mit dem Zwei-Minuten-Trick abnehmen möchte, sollte sich also ausreichend Zeit nehmen und tief einatmen. So kann der ein oder andere Snack- oder Fast Food-Ausrutscher vielleicht umgangen werden.