Hilfe für Menschen in Not: Jede vierte Tafel in Hessen mit Aufnahmestopp

Tafeln verteilen gespendete Lebensmittel. Die Nachfrage ist gestiegen, stellenweise gibt es Aufnahmestopps - auch, weil die Spenden rückläufig sind. Daher wird nach neuen Kooperationspartnern gesucht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mehr als jede zweite Tafel in Hessen kämpft mit Problemen. 30 Prozent hätten Wartelisten mit mehreren Wochen Länge, weitere 25 Prozent hätten einen kompletten Aufnahmestopp verhängt, sagt der Vorsitzende des Landesverbands, Willi Schmid. Neben Lebensmittel-Spenden fehle es an ehrenamtlichen Mitarbeitern, auch die Betriebskosten seien gestiegen.

    Die Tafeln sammeln überschüssige Lebensmittel, die nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar sind, und geben diese an armutsbetroffene Menschen ab. Seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine und den folgenden Preissteigerungen sei der Andrang an den Ausgabestellen gewachsen, sagt Schmid.

    Abgegeben werden die Lebensmittel an Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Der Staat lasse hier eine große Lücke offen: «Der Staat hat dafür zu sorgen, dass die Menschen ein Auskommen haben», sagt Schmid. Letztlich könnten die Tafeln mit ihren Mitteln nur unterstützen. 115.000 Menschen versorgten die Tafeln in Hessen. 58 Tafeln gibt es landesweit.

    Ganze Lastwagenladungen Tiefkühl-Pizza

    Bundesweit arbeiten die Tafeln daran, neue Spender zu gewinnen. Wie etwa Produzenten von Lebensmitteln. Beispielsweise wegen Fehldrucken auf Packungen oder Überkapazitäten könnten hier ganze Lastwagenladungen gespendet werden - Ware, die nicht verkauft werden könne und sonst im Müll lande, sagt Schmid.

    Für die neue Strategie wurde die «Allianz für Lebensmittelrettung» ins Leben gerufen, an der auch Speditionsunternehmen mitwirken. Der Landesverband Hessen ist seit März dabei. Die bisherigen Ergebnisse stimmten optimistisch, sagt Schmid. Es gebe bereits einen deutlichen Anstieg an Großspenden von Herstellern.

    Die Verteilung der Lebensmittel überschreitet nun auch Ländergrenzen.
    Die Verteilung der Lebensmittel überschreitet nun auch Ländergrenzen. Foto: Boris Roessler/dpa
