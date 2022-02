Hoffnung für Jungen ohne Arme und Beine: Das Wunder von Siena

Ein Foto verändert das Leben eines syrischen Vaters und seines Sohnes. Die beiden, denen Gliedmaßen fehlen, sollen nun in Italien Prothesen bekommen. Ihre anrührende Geschichte.

Es war Ende Januar, als Mustafa in der Toskana ankam. Die beliebte italienische Ferienregion mit ihren Bilderbuchlandschaften war dem Sechsjährigen kein Begriff, er stammt aus Syrien. Seine Familie war in der Türkei gestrandet, dort ergab sich ein Jahr zuvor eine Zufallsbegegnung, die alles ins Rollen brachte. Für Familie al-Nazzal muss es wie ein Wunder gewesen sein.

Mustafa leidet an Tetraamelie, ihm fehlen von Geburt an alle vier Gliedmaßen. Auch seinem 35-jährigen Vater Munzir fehlt ein Bein. Er verlor es 2014 in Syrien, als eine Bombe den Basar von Idlib traf. Der Bürgerkrieg hatte zudem Mustafas Mutter krank gemacht. Bei einem Gasangriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Khan Sheikum im Nordwesten des Landes erlitt Zeynep – so wie viele andere Frauen und Männer – schwere Vergiftungen. 89 Menschen verloren ihr Leben. Ob es die Medikamente waren, die Mustafas damals schwangere Mutter in der Folge einnahm oder das Giftgas Sarin, ist nicht klar: Mustafa jedenfalls kam ohne Gliedmaßen zur Welt.

Von Syrien über die Türkei in die Toskana

Seit drei Wochen nun lebt die Familie also im kleinen Toskana-Dorf Arbia, zehn Kilometer südlich von Siena. Die örtliche Caritas hat ihr eine Wohnung zur Verfügung gestellt und versorgt sie mit Lebensmitteln. Nach einer zehntägigen Quarantäne wurden vor allem Mustafa und Munzir – aber auch die inzwischen wieder schwangere Zeynep sowie Mustafas beide jüngere Schwestern – ärztlich untersucht. "Nach dem ersten Schock gewöhnt sich die Familie langsam an die neue Umgebung", sagt Gianluca Scarnicci, Sprecher des Erzbischofs von Siena. Die Familie al-Nazzal spricht bislang nur arabisch.

Das Wunder von Siena ist menschengemacht. Vor einem Jahr war der türkische Fotoreporter Mehmet Aslan an der türkisch-syrischen Grenze unterwegs, um das Leid der syrischen Flüchtlinge zu dokumentieren. Dabei fiel sein Blick auf Munzir al-Nazzal und seinen damals fünfjährigen Sohn. Al-Nazzal, der an Krücken geht, stützte sich auf und streckte Mustafa in die Höhe. Zwei Invaliden, Vater und Sohn, schienen trotz aller Schwierigkeiten diesen Moment zu genießen. Aslan machte ein Foto und nannte es "Hardship of life" – "Elend des Lebens".

Munzir berichtete später, er habe gar nicht bemerkt, fotografiert worden zu sein. "Ich machte das, was ich immer tue, mit Mustafa spielen", sagte er. Das Bild wurde berühmt. Bei den Siena International Foto Awards gewann es im Oktober 2021 den ersten Preis.

"Kann ein Foto einen Unterschied machen?"

Die Beteiligten hätten es dabei belassen können. Doch Luca Venturi, der Gründer des Fotowettbewerbs, startete eine Spendensammlung, um der Familie medizinische Unterstützung und eine bessere Zukunft zu ermöglichen. "Kann ein Foto einen Unterschied machen?", lautet der Titel der Crowdfunding-Kampagne. Rund 170.000 Euro kamen schon zusammen. Auch der Verein der 17 Contrade di Siena – der Stadtviertel, die jährlich zweimal das berühmte Pferderennen in der Stadt, den Palio, veranstalten – bot Hilfe an.

"Das Bild sprengte jede Vorstellungskraft", sagt der Unternehmer Venturi. "Wir dachten, wir könnten etwas für diese Familie tun." Er wendete sich auch an die Kirche. Der Toskaner stimmte sich mit der Erzdiözese Siena und der örtlichen Caritas ab. Die italienischen Behörden wurden eingeschaltet. Mithilfe eines humanitären Visums und der Mitarbeit des italienischen Außenministeriums konnte die Familie schließlich aus der Türkei nach Italien einreisen. Am 21. Januar landeten die al-Nazzals in Rom. Mustafa winkte mit seiner verstümmelten Hand in die TV-Kameras.

Katholische Organisationen haben über 4300 Flüchtlinge nach Italien gebracht

"Ich hoffe, dass Mustafas Geschichte und sein neues Leben in Italien ein Zeichen sein können, um in ganz Europa das Bewusstsein für die Möglichkeit der humanitären Korridore zu schärfen", sagt Augusto Paolo Lojudice, Erzbischof von Siena. Papst Franziskus ernannte den 57-Jährigen wegen seines sozialen Engagements 2020 zum Kardinal. Mittels humanitärer Visa haben katholische Organisationen in den vergangenen sechs Jahren über 4300 Flüchtlinge nach Italien gebracht. In Einzelfällen werden auf diese Weise Einreise und Aufenthalt aus humanitären Gründen genehmigt.

In diesen Tagen kommen Ärzte und medizinische Experten nach Arbia, unter anderem um Maß für die Prothesen von Mustafa und seinen Vater zu nehmen. Das über die Landesgrenzen hinaus bekannte, 1961 vom Österreicher Johannes Schmidl gegründete Prothesen-Zentrum in Budrio bei Bologna, soll dann die Prothesen anfertigen und mit den Betroffenen testen.

"Besonders im Fall von Mustafa ist das eine Herausforderung, schließlich ist er noch nie gelaufen und hat keinen Gleichgewichtssinn", sagt Gianluca Scarnicci, der Sprecher des Erzbischofs. Die Kosten werden von der Spendenaktion gedeckt. Mustafas Familie ist dankbar – und wahrscheinlich kann sie es zuweilen nicht fassen, wie ihr geschieht. "Ich kann dem italienischen Volk und der Kirche gar nicht genug dafür danken, was sie für uns getan haben", sagt Vater Munzir. "Wir werden das nie vergessen."