Wie gut funktioniert der Rettungsdienst in Hessen?

Mit dem Rettungsdienst in Hessen beschäftigt sich ein Prüfbericht, den die Verbände der Krankenkassen und Ersatzkassen in Frankfurt vorstellen. Ihrer Ansicht nach ist die Patientensicherheit immer wieder gefährdet, weil es unter anderem unterschiedliche Versorgungsstandards und unnötige Kommunikationswege bei Einsätzen gebe. So könne es vorkommen, dass ein Rettungswagen zu spät oder gar nicht zu einem echten Notfall fahren kann, weil er gerade mit einem medizinisch nicht notwendigen Einsatz beschäftigt sei. Oder dass ein Rettungswagen eigentlich schneller vor Ort wäre, wegen regionaler Zuständigkeiten aber nicht rasch genug alarmiert werde.

Auf Basis von Zahlen aller 25 Leitstellen in Hessen hat die Landesvertretung des Verbands der Ersatzkassen die Daten zusammengetragen. Aus den Ergebnissen wollen die Verbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen Forderungen ableiten.