Oprah Winfrey und Dwayne Johnson spenden für Maui-Opfer

Die Wald- und Buschbrände haben 115 Menschen das Leben gekostet. Der Sachschaden geht in die Milliarden. Oprah Winfrey und Dwayne Johnson haben eine ganz persönliche Beziehung zu Maui und Hawaii.

Die Fernseh- und Filmikonen Oprah Winfrey und Dwayne "The Rock" Johnson haben einen Hilfsfonds für die Opfer der verheerenden Brände auf der Pazifikinsel Maui gestartet. Die beiden Stars mit Verbindungen zum US-Bundesstaat Hawaii spendeten selbst zusammen zehn Millionen Dollar, baten aber auch um weitere Spenden.

"Oprah lebt hier in Maui. Ich bin auf diesen Inseln aufgewachsen, meine Familie ist auf diesen Inseln begraben", sagte Johnson dem Sender NBC. "Der Wiederaufbau wird lange dauern. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen schlimmer, bevor es ein bisschen besser wird. Aber wir tun hier, was wir können."

Die Wald- und Buschbrände waren am 8. August an mehreren Orten auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii ausgebrochen und kosteten mindestens 115 Menschen das Leben. Auf Maui wurden mehr als 2200 Gebäude zerstört, der Sachschaden wird auf mehr als 5,5 Milliarden Dollar geschätzt. Gemessen an den Opferzahlen waren es die folgenschwersten Brände in den USA seit mehr als 100 Jahren.

