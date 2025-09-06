Grüner Tee hilft beim Abnehmen - wenn Sie diesen Punkt beachten

Es gibt wohl kaum so viele Mythen und Gerüchte, wie zum Thema Abnehmen. Doch wer ein paar Kilo verlieren will, steht vor der Frage: Was hilft eigentlich wirklich?

Auch grüner Tee soll einer dieser Diät-Booster sein. Doch stimmt das eigentlich?

Grüner Tee zum Abnehmen: Hilft er wirklich?

Wie die AOK Gesundheitskasse auf ihrer Website schreibt, ist grüner Tee eine kleine Wunderpackung: Mit dem "höchsten Gehalt an Phenolverbindungen" besitzt die Teesorte damit "die besten antioxidativen Eigenschaften aller wichtigen Teesorten". Zahlreiche Studien würden zudem belegen, dass der grüne Tee den Stoffwechsel ankurbeln könne und auch die Fettverbrennung würde gesteigert.

Maßgeblich beteiligt ist daran das Catechine, das den Tee so bitter schmecken lässt. In Kombination mit dem Koffein werden laut der AOK Fette besser ausgeschieden und dadurch nicht im Körper eingelagert. "Eine Metaanalyse von elf Studien zur Wirkung von grünem Tee auf Gewichtsverlust und -erhalt zeigte, dass Catechine das Körpergewicht signifikant verringerten und halfen, das Körpergewicht anschließend zu halten", schreibt die Gesundheitskasse weiter.

Ein Punkt muss jedoch beachtet werden: Der Effekt war bei denjenigen Personen weniger, die regelmäßig Koffein konsumierten, also beispielsweise Kaffee.

Wie viel grüner Tee zum Abnehmen?

Nur Tee zu trinken, reicht natürlich nicht aus, damit die Pfunde purzeln. Eine ausgewogene Ernährung und Bewegung sind unabdingbar, damit die ungewollten Kilos verschwinden.

Laut der Barmer Krankenversicherung ist es wichtig, dass der Körper generell über den gesamten Tag mit ausreichend Flüssigkeit versorgt wird. Viel Wasser trinken ist also die Devise. Dabei empfiehlt die Krankenversicherung mindestens eineinhalb bis zwei Liter Wasser pro Tag. Neben Wasser können auch ungesüßte Kräuter- und Früchtetees getrunken werden, um die Menge zu erreichen. Grüner Tee kann ergänzend dazu getrunken werden. "Den Flüssigkeitsbedarf ausschließlich über grünen Tee zu decken, ist aufgrund des enthaltenen Koffeins jedoch nicht ratsam", schreibt die Krankenkasse weiter.

Die Deutsche Herzstiftung rät zu ein bis zwei Tassen grünen Tee am Tag. Wer mehr trinken will, sollte darauf achten, wie der Körper auf das enthaltene Koffein reagiert. Im Zweifel sollte ein Arzt oder eine Ärztin zurate gezogen werden.