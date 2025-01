Viel Trinken soll beim Abnehmen helfen – ein oft gehörter Rat, der simpel klingt. Doch stimmt das wirklich? Fakt ist: Flüssigkeit spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel und kann den Körper in vielen Belangen unterstützen. Entscheidend ist jedoch, welche Getränke auf dem Speiseplan stehen und in welcher Menge. Aber welche Getränke helfen wirklich beim Abnehmen und welche sollten eher gemieden werden?

Übrigens: Der Rat, mehr Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist für Abnehmwillige nichts Neues. Wer überschüssige Kilos loswerden will, kommt aber mit noch kurioseren Empfehlungen in Kontakt. Beispielsweise wird bei dem Zwei-Minuten-Trick empfohlen, am Essen zu riechen, um Heißhunger einzudämmen. Sogar Entengrütze wird als neuer „Gamechanger“ beim Abnehmen gehandelt.

Hilft viel Trinken beim Abnehmen?

Ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, kann die Gewichtsreduktion unterstützen, wenn die richtigen Getränke in der richtigen Menge konsumiert werden. Besonders Wasser spielt hierbei eine zentrale Rolle, da es verschiedene Mechanismen im Körper positiv beeinflussen kann. Studien zeigen, dass das Trinken von Wasser vor den Mahlzeiten das Sättigungsgefühl fördern kann, wodurch weniger Kalorien aufgenommen werden. Dieser Effekt kann den Abnehmprozess effektiv unterstützen, wie die zusammengetragenen Forschungsergebnisse der Havard Medical School belegen.

Ein weiterer Vorteil von Wasser ist der sogenannte Substitutionseffekt: Wer kalorienreiche Getränke durch Wasser ersetzt, kann seine tägliche Kalorienzufuhr erheblich senken. Dies ist eine einfache und effektive Maßnahme, wie Havard Publishing und WebMD erklären.

Jedoch sollten übermäßige Flüssigkeitszufuhr sowie der Konsum von Getränken mit hohem Zucker- und Kaloriengehalt vermieden werden, denn aufgrund ihrer Zusammensetzung können sie die Abnehmziele untergraben und eher dazu führen, dass Abnehmwillige wieder zunehmen.

Welche Getränke fördern den Gewichtsverlust?

Wie weiter oben im Artikel bereits erwähnt, ist Wasser die ideale Wahl, wenn man abnehmen möchte. Es ist kalorienfrei und fördert das Sättigungsgefühl vor den Mahlzeiten. Grüner Tee stellt eine weitere gute Option dar. Seine antioxidativen Inhaltsstoffe, insbesondere Catechine, wurden in Studien mit einer Verringerung von Körpergewicht und Körperfett in Verbindung gebracht, wie das Medizin-Portal Healthline berichtet.

Schwarzer Kaffee kann dem Artikel zufolge ebenfalls hilfreich sein, wenn er ohne Zucker oder Sahne konsumiert wird. Der Koffeingehalt von Kaffee kann den Stoffwechsel anregen und den Kalorienverbrauch erhöhen. Auch schwarzer Tee findet sich unter den besten Getränken wieder, wenn es ums Abnehmen geht, da er den Fettstoffwechsel fördern kann.

Abnehmen: Von diesen Getränken sollten Sie die Finger lassen

Wer seine Abnehmbemühungen nicht gefährden will, sollte bestimmte Getränke meiden. Zuckerhaltige Softdrinks gelten laut WebMD als Hauptursache für Gewichtszunahme, da sie hohe Mengen an Kalorien und Zucker enthalten. Auch Fruchtsäfte, wenngleich sie zu 100 Prozent aus Früchten bestehen, sind oft kalorienreich und können die Abnehmerfolge beeinträchtigen. Alkoholische Getränke sollten von Abnehmwilligen ebenfalls nur in Maßen konsumiert werden, da sie leere Kalorien liefern und den Appetit anregen können.

Übrigens: Neben gewissen Getränken sollte man auch bestimmte Obstsorten meiden, wenn man abnehmen möchte. Dazu zählen Weintrauben und Datteln.