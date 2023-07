HipHop Open 2023 heute in Stuttgart: Line-up, Programm und Tickets

Eine ganze Stadt als Festivalgelände. Den Plan für das Hip Hop Open in Stuttgart, alle Infos zum Line-Up und dem Programm finden Sie hier.

Nach acht Jahren Pause findet dieses Jahr seit langem mal wieder das Hip Hop Open in Stuttgart statt. Vom 28. Juli bis zum 30. Juli 2023 verwandelt sich das Zentrum von Stuttgart in ein riesiges Festivalgelände. Alle Infos zum Line-Up, den Tickets und allen After Show Veranstaltungen lesen Sie hier.

HipHop Open in Stuttgart 2023: Line-up

Das bunte City-Festival feiert Hip Hop in der ganzen Stadt. Es gibt eine Indoor- und zwei Outdoor-Stages sowie einige kleinere Locations in der Stadt verteilt. Erwartet werden Hip Hop Größen wie Sido, K.I.Z, Drunken Masters und Badmòmzjay. Hier finden Sie eine Übersicht über die Acts an den einzelnen Festivaltagen.

Freitag, 28. Juli 2023:

102 Boyz

Aitsch

Baschieff

Badmòmzjay

Bounty & Cocoa

Digga D

Dilla

Domiziana

Jarreau Vandal

JID

Jugglerz

Kelvin Colt

LIZ

LoveFoxy

Pashanim

Reznik

Sampagne

Ski Aggu

Souly

Stickle B2B Schowi

Trettmann

Samstag, 29. Juli 2023

Adi Daddi

Alewya

Andrew

Chelo

Ckay

Drunken Masters

G-Eazy

Haftbefehl

Haiyti

Juju

Kirou Kirou

Kitty Kat

K.I.Z

Kwam.E

Layla

Megaloh

Noel

OG Keemo

Sayaa

Schmyt

Shaka Lion

Sido

$oho Bani

Teuterkordz

Trve Hill

Yung Hurn

Sonntag 30. Juli 2023

Dancing Hiphop Open

Stelp Benefiz-Konzert mit Joy Denalane & Max Herre (ausverkauft)

& (ausverkauft) Red Bull Symphonic X Kool Savas (ausverkauft)

Das Programm beim HipHop Open in Stuttgart 2023

Das Hip Hop Open in Stuttgart ist kein normales Festival. Statt einem großen Festivalgelände und Camping gibt es zahlreiche Locations in der Stadt verteilt, und das Camping fällt weg. Beim Hip Hop Open wird es zwei Main Stages auf dem Cannstatter Wasen geben. Neben diesen Open-Air Bühnen gibt es auch mehrere Indoor Locations. Einige Headliner werden auch in der Schleyer-Halle auftreten. Aber auch danach wird in der ganzen Stadt mit DJs und Live-Acts weitergefeiert, Fridas Pier ist nur einer dieser Orte.

Es wird also die verschiedensten Events und Konzerte in der ganzen Stadt verteilt geben. Einige der Veranstaltungen werden mit dem Festivalbändchen zugänglich sein, für andere muss man extra Tickets erwerben.

Tickets für das HipHop Open in Stuttgart 2023

Neben dem normalen Festivaltickets gibt es auch zahlreiche andere Optionen. Es gibt zum Beispiel noch ein Aftershow-Upgrade für 30 Euro mit dem die Besucher im Anschluss noch auf alle Aftershow Partys in Stuttgart gehen können. Mit dem Comfort-Upgrade für 50 Euro haben die Besucher Vorrang beim Check in zum Festivalgelände und separate Toiletten und Handyladestationen. Einen vergünstigten Preis kann man ergattern, wenn man das "Better Together"-Ticket kauft. Zu viert kostet das Festivalticket nur noch 129 Euro pro Person.

Aber auch für einzelne Veranstaltungen am Sonntag oder einzelne Tagestickets für Freitag und Samstag kann man Tickets erwerben. Hier finden sie nocheinmal eine Übersicht über die verfügbaren Tickets.