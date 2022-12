Schwere Unfälle auf der A73 - Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Auf der A73 ist es am Donnerstagnachmittag zu zwei schweren Unfällen gekommen. Bei Hirschaid ist die Autobahn im Landkreis Bamberg in beide Richtungen gesperrt.

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der A73 ein schwerer Unfall ereignet. Im Landkreis Bamberg waren vor der Anschlussstelle Hirschaid in Richtung Suhl drei Fahrzeuge an dem Zusammenstoß mit hoher Geschwindigkeit beteiligt. Die Polizei Oberfranken gab auf Anfrage von TVO bekannt, dass es sich um zwei Pkw und einen Lkw handelte.

Unfall auf A73 bei Hirschaid: Zwei Schwerverletzte – Autobahn gesperrt

Nach Angeben der Polizei verletzten sich zwei Personen bei dem Unfall schwer. Sie sollen allerdings nicht in Lebensgefahr schweben. Nach dem Unfall war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn wurde bei Hirschaid in beide Richtungen gesperrt.

In Richtung Nürnberg ist es auf der Gegenfahrbahn ebenfalls zu einem Unfall gekommen. Vier Fahrzeuge stießen zusammen. Eine Person verletzte sich schwer. Auch in diesem Fall war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. In dem Bereich sollte eine Rettungsgasse gebildet und auf den Verkehr geachtet werden.