Wetter in Bayern

06:58 Uhr

Hitzewelle macht sich auf den Weg nach Bayern – fällt die 40-Grad-Marke?

Mitte Juli könnte es in Bayern so richtig heiß werden. Eine Hitzewelle macht sich auf den Weg in Richtung des Freistaats, die für Temperaturen sorgen könnte, die an der 40-Grad-Marke kratzen.

Von Lukas von Hoyer