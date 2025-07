Kühle Orte in Hessen - über und unter der Erde

Wohin bei der Hitze? Auf der Suche nach Abkühlung denken viele Menschen erst einmal ans Freibad oder den Badesee. Doch Hessen hat viele Orte mit angenehmen Temperaturen zu bieten, auf die vielleicht nicht jeder sofort kommt. Hier einige Tipps für alle, die sich eine erfrischende Auszeit gönnen möchten:

Ewiges Eis in Dornburg

Einen besonders kühlen Hauch hat Dornburg im Westerwald zu bieten. Am Fuße einer Basaltkuppe finde sich hier das «Ewige Eis», das bei einer Wahl der Heinz Sielmann Stiftung und des Deutschen Wanderverbandes sogar zum Naturwunder des Jahres 2023 gekürt wurde. Dahinter steckt ein physikalisches Phänomen: Basaltblöcke saugen an dieser Stelle Luft ein, die sich durch Verdunstung massiv abkühlt. Dadurch bildet sich in tieferen Schichten im lockeren Basaltgestein festes Eis. Wanderer, die im Sommer an der Stelle vorbeikommen, können den kalten Luftzug genießen, wie Daniela Schmidt sagt, die in der Gemeinde für Tourismus zuständig ist. Jedoch zeigten sich auch hier Veränderungen durch den Klimawandel: Die früher bis zu einer Vergitterung sichtbaren Vereisungen seien merklich zurückgegangen.

Eiskalte Abkühlung in Willingen

Eisige Abkühlung bietet die Eissporthalle im nordhessischen Willingen, die das ganze Jahr über geöffnet hat. Bei Temperaturen von aktuell 15 bis 18 Grad in der Halle können Eislaufbegeisterte dort in den heißen Nachmittagsstunden auf der 30 mal 60 Meter großen Fläche ihre Runden drehen. Unter der Woche ist dies Montag bis Freitag von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr möglich, am Wochenende von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr.

10 Grad unter Tage

Frisch geht es auch unter Tage zu, etwa im Besucherbergwerk Grube Gustav im Werra-Meißner-Kreis. Bei einer Lufttemperatur von 10 Grad Celsius ist dort Abkühlung garantiert. Entsprechend sollte auch im Sommer warme Kleidung eingepackt werden. In einer rund einstündigen Führung geht es - ausgestattet mit einem Schutzhelm - zu Fuß mit einem Besucherführer in den Berg hinein, in dem Bergleute seit dem 16. Jahrhundert mühevoll den begehrten Kupferschiefer abgebaut haben.

Kühle Kneipp-Becken

Schattig und gesund kann auch ein Ausflug in einen Kurpark in einem der hessischen Heilbäder und Kurorte sein. Dort finden die Besucher nicht nur Plätze unter schattenspendenden Bäumen, sondern mancherorts auch Kneipp-Becken zum Wassertreten. Während des Bad Vilbeler Hessentags etwa mit teils schweißtreibenden Temperaturen hatte sich die Kneipp-Anlage im Burgpark zu einem erfrischenden Anziehungspunkt für die Besucher entwickelt. Weitere Kneipp-Anlagen gibt es beispielsweise in der Fulda-Aue im osthessischen Fulda, in Braunfels und Solms (beide Lahn-Dill-Kreis) sowie in Bad Nauheim (Wetteraukreis).

«Tag am Meer» - direkt vor der Haustür

Einen Hauch frischer Meeresbrise kann erleben, wer eines der Gradierwerke in Hessen besucht. Solche Anlagen gibt es etwa in Bad Nauheim, im Niddaer Ortsteil Bad Salzhausen und in Bad Orb. Einst dienten sie zur Salzgewinnung, heute vor allem der Gesundheit. Salzhaltiges Wasser wird dort nach oben gepumpt und rieselt dann langsam über Bündel aus Schwarzdorn. Dabei verdunstet ein Teil des Wassers, und es entstehen salzhaltige Tröpfchen, die durch den Wind verweht werden, wie die Stadt Bad Nauheim auf ihrer Homepage erläutert. Der natürliche Salznebel soll therapeutische Eigenschaften bei Atemwegserkrankungen haben.

Karten für kühle Orte in Städten

Verschiedene Kommunen in Hessen haben für Ihre Bürger Karten angelegt, in denen sie auf abkühlende Orte verweisen. Frankfurt hat darin unter anderem Trinkbrunnen, Wasserspielplätze, Schwimmbäder oder kühle Museen aufgeführt. Auch Gießen verweist in einer Karte etwa auf Parks sowie auf Trinkwasser-Abfüllstationen oder schattige Sitzgelegenheiten. Ein ähnliches Angebot gibt es in Wiesbaden und Bad Hersfeld. Und auch der Wetteraukreis hat eine Karte mit Orten angelegt, die angenehme Abkühlung an heißen Sommertagen wie zurzeit versprechen. Über eine Mitmach-Aktion können Nutzer auch ihre persönlichen kühlen Lieblingsorte in einer Karte markieren und Fotos davon hochladen.