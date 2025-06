Durchatmen nach der Hitze - Wetterwechsel zum Wochenstart

Mit der neuen Woche ändert sich das Wetter in Hessen - zumindest für zwei Tage. Die Temperaturen erreichen am Montag und Dienstag nur noch maximal 22 bis 27 Grad. Ganz weg ist die Sonne aber nicht, sie wird jedoch häufiger von Wolken verdeckt. Dabei ist es in Südhessen freundlicher als im Norden.

Es kann allerdings immer wieder einzelne Schauer und Gewitter geben, vor allem in den frühen Morgenstunden am Montag. Auch kräftige Windböen erwarten die Meteorologen. Ergiebige langanhaltende Niederschläge sagt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach aber nicht voraus.

Am Mittwoch ändert sich das Wetter dann schon wieder: Die Temperaturen steigen wieder - auf 28 bis 34 Grad. Es regnet kaum noch, zumindest bis zum Abend.

In der Nacht zum Donnerstag allerdings sind erneut teils kräftige Gewitter mit Wind und Schauer möglich. Sturmböen seien nicht ausgeschlossen.