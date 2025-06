Waghäusel-Kirrlach mit 35,4 Grad Spitze in Baden-Württemberg

Mit einem Spitzenwert von 35,4 Grad Celsius ist der Sonntag der bisher heißeste Tag in diesem Jahr in Baden-Württemberg gewesen. Die Temperatur wurde in Waghäusel-Kirrlach im Landkreis Karlsruhe gemessen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Abend sagte.

Der bisherige Juni-Rekord für Baden-Württemberg wurde damit aber nicht gebrochen: Er war 2019 in Mannheim erreicht worden, dort waren am 30. Juni 2019 sogar 38,9 Grad Celsius gemessen worden.

Auch bundesweit war Baden-Württemberg nach DWD-Angaben diesmal nicht der Spitzenreiter: Die höchste Temperatur dieses Jahres wurde mit 36,2 Grad gegen 17.00 Uhr in Saarbrücken-Burbach registriert. Dahinter lagen nach DWD-Angaben bundesweit am Sonntag in Rheinland-Pfalz die Städte Bad Dürkheim mit 35,8 Grad und Bad Kreuznach mit 35,7 Grad.

Der bundesweit bisher heißeste Junitag war - wie in Baden-Württemberg - ebenfalls der 30. Juni 2019, als in Bernburg (Saale) in Sachsen-Anhalt 39,6 Grad gemessen wurden.

Und der Allzeit-Hitzerekord für Deutschland liegt sogar noch höher: Am 25. Juli 2019 wurden jeweils 41,2 Grad an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen) registriert.

Icon Vergrößern Ob am See, mit einem Eis in der Hand oder in der kühlen Wohnung: Menschen im Südwesten suchen am Wochenende nach Abkühlung. Foto: Christoph Schmidt/dpa Icon Schließen Schließen Ob am See, mit einem Eis in der Hand oder in der kühlen Wohnung: Menschen im Südwesten suchen am Wochenende nach Abkühlung. Foto: Christoph Schmidt/dpa