Hitzewarnung für Bayern – doch kommt es auch zu Gewittern?

Der Deutsche Wetterdienst hat für Bayern eine Hitzewarnung herausgegeben. Im Laufe der Woche steigt dann die Gefahr für Unwetter - auch in Augsburg.

Am Mittwoch, 21. Juni, beginnt aus astronomischer Sicht der Sommer. Die Temperaturen unterstreichen das, doch der kalendarische Sommeranfang könnte zudem von schweren Gewittern in Bayern überschattet werden. Auch in und um Augsburg könnte es ungemütlich werden. Das geht aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Wetter aktuell: Hitzewarnung für Bayern und Augsburg

Die neue Woche beginnt trocken und heiß. Der Montag fiel in Bayern mit hohen Temperaturen auf. Das Thermometer kletterte in Augsburg bis auf 27 Grad in die Höhe. An den Alpen war es derweil im Laufe des Montags ungemütlich. Es gab vereinzelte Wärmegewitter.

Für den Dienstag hat der DWD für weite Teile Bayerns eine Hitzewarnung herausgegeben. Auch Augsburg und die Region sind von dieser betroffen. "Am Dienstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet", erklärt der Deutsche Wetterdienst: "Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl".

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 25°C, nachmittags 31°C und abends 27°C. Es wird heute voraussichtlich 9 Sonnenstunden geben.

Die Warnung gilt zwischen 11.00 und 19.00 Uhr. Nur der Alpenrand ist von dieser in Bayern ausgenommen. In Augsburg könnten am Dienstag Temperaturen von über 30 Grad erreicht werden.

Unwettergefahr in Augsburg und Bayern: Gewitter ab Mittwoch möglich

Im Laufe der Woche steigt in Bayern die Gefahr vor Sommergewittern. Für schwere Gewitter sind fast alle Bedingungen gegeben, die es braucht. Vor allem die extrem feuchte Luft kann für Sommergewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel sorgen. Das gilt in dieser Woche nicht nur für Bayern, sondern auch den Rest Deutschlands. Dadurch entsteht die erste überregionale Unwetterlage des Jahres.

Der DWD gab bekannt, dass in Bayern ab Mittwoch eine Unwettergefahr mit Hagel und Starkregen herrscht. Demnach sei die Gewitterneigung im Südosten und Nordwesten Bayerns nicht ganz so stark.

Wenn es am Mittwoch in und um Augsburg noch nicht zu Gewittern kommen sollte, dann könnten die Sommergewitter auch zum Ende der Woche die Region erreichen. Die kommenden Bedingungen machen es unwahrscheinlich, dass Augsburg komplett von den Unwettern verschont bleibt. Unmöglich ist dieses Szenario allerdings nicht.