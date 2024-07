Mallorca erwartet erste Hitzewelle des Jahres

Eine Hitzewelle rollt auf Mallorca zu. Deshalb spricht der staatliche spanische Wetterdienst AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) die erste Hitzewarnung des Jahres aus. Sie gilt auf der bei Deutschen beliebten Urlaubsinsel für Donnerstag, den 11. Juli. Der Behörde zufolge sollen im Inselinneren auf Mallorca am Donnerstag die Temperaturen auf bis zu 37 Grad steigen. Das entspricht der Warnstufe Gelb des Wetterdienstes. Die Hitzewarnung gilt für den Zeitraum zwischen 13 und 19 Uhr. In den anderen Teilen Mallorcas sollen die Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad erreichen.

Hitzewarnung für Mallorca für Donnerstag, den 11. Juli

Nicht nur die Insel Mallorca ist von der Hitze betroffen. Bereits seit Tagen wird ganz Spanien von einer Hitzewelle erfasst. Grund dafür sind heiße Luftmassen, die von Afrika Richtung Südeuropa ziehen - und unter anderem auch Saharastaub mit sich führen. Am Donnerstag wird der heißeste Tag der Woche sein, wie der AEMET auf X mitteilt. In Teilen des Ostens und Südens der Halbinsel sollen die Temperaturen die 40-Grad-Marke überschreiten und in der Nacht vielerorts nicht unter 20 Grad fallen.

Für Urlauberinnen und Urlauber auf Mallorca empfiehlt es sich, sich nicht zu lange in der prallen Sonne aufzuhalten, außerdem eine Kopfbedeckung zu tragen und immer wieder Sonnencreme aufzutragen. Sport sollte in den besonders heißen Stunden vermieden sowie regelmäßig und ausreichend Wasser getrunken werden.

Die Hitzewarnung für Mallorca gilt vorerst nur am Donnerstag. Bereits am Freitag sollen die Temperaturen wieder fallen.