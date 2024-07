Bis zu 46 Grad und Waldbrände: Kalifornien leidet unter Hitzewelle

Eine Hitzewelle hat die USA momentan fest im Griff. Vor allem der Bundesstaat Kalifornien leidet aktuell unter extremer Hitze, die noch bis mindestens Sonntag anhalten soll. Der Wetterdienst rechnet mit bis zu 46 Grad.

Meteorologen erwarten, dass sich die Hitze in Kalifornien im Laufe der Woche nach Norden und Süden ausbreitet. Sogar in San Francisco, das für seine kühlen Sommer bekannt ist, zeigte das Thermometer am Dienstag bis zu 31 Grad an. In mehreren Landkreisen schaltete der Energieversorger Pacific Gas & Electric vorsichtshalber mindestens bis Mittwoch den Strom ab, um zu verhindern, dass heruntergefallene oder beschädigte Stromleitungen Waldbrände auslösen. Laut dem Unternehmen waren rund 12.000 Kunden betroffen.

Hitzewelle in den USA: Waldbrand in Sacramento ausgebrochen

Am Dienstagmorgen ist gut 110 Kilometer nördlich von Sacramento ein Waldbrand ausgebrochen, der sich schnell auf mehr als 8,6 Quadratkilometer ausbreitete. Die Feuerwehr kämpfte dort bei extremer Hitze gegen das Feuer. In Butte County wurden rund 13.000 Menschen in Sicherheit gebracht, während die Feuerwehr versucht, ein Übergreifen der Flammen auf die Häuser zu verhindern. Wie die Los Angeles Times berichtet, bedroht das Feuer rund 230 Gebäude in der Gegend.

Icon Vergrößern Dramatische Szenen in Kalifornien: Meterhohe Flammen sind in Oroville bei Waldbränden während der anhaltenden Hitzewelle in Nordkalifornien zu sehen. Foto: Noah Berger/AP, dpa Icon Schließen Schließen Dramatische Szenen in Kalifornien: Meterhohe Flammen sind in Oroville bei Waldbränden während der anhaltenden Hitzewelle in Nordkalifornien zu sehen. Foto: Noah Berger/AP, dpa

Nach Angaben des kalifornischen Ministeriums für Forstwirtschaft und Brandschutz brachen am Dienstag in der Region mindestens vier neue Brände aus. „Vermeiden Sie Aktivitäten, die einen Waldbrand auslösen könnten, wie zum Beispiel das Parken auf trockenem Gras, das Schleppen von Ketten oder das Benutzen von Geräten während der heißesten Tageszeiten“, riet das Ministerium.

Schon am Dienstag galten Hitzewarnungen für fast 90 Millionen Menschen. Die hohen Temperaturen waren durch zwei Hochdruckgebiete an der Pazifikküste und über dem Mittleren Westen ausgelöst worden.

Waldbrandsaison in Kalifornien könnte eskalieren

Im Hinblick auf das lange Feiertagswochenende – am Donnerstag feiert die USA ihren Unabhängigkeitstag – bleiben weitere Waldbrände voraussichtlich nicht aus. Feuerwerkskörper könnten weitere Feuer auslösen. „Ehrlich gesagt ist es eine ziemlich schlechte Kombination, eine möglicherweise rekordverdächtige Hitzewelle zu haben, die mit trockenen Nordwinden beginnt“, wird der Klimaforscher Daniel Swain von Los Angeles Times zitiert. Er befürchte, dass die Waldbrandsaison in Kalifornien in den nächsten fünf bis sieben Tagen „erheblich eskalieren“ wird.